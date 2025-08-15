◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦県岐阜商4-3東海大熊本星翔（2025年8月15日甲子園）第4試合で県岐阜商（岐阜）が東海大熊本星翔（熊本）を下し、09年以来16年ぶりの3回戦進出を決めた。0-1の5回、2死走者なしから1番の駒瀬陽尊（3年）の左前打から怒涛（どとう）の4連打。一、三塁から3番・内山元太（2年）が右翼線に2点二塁打を放ち逆転すると、4番・坂口路歩（3年）も中前適時打した。3-3に追いつかれた後