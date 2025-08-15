私はマドカ。妊娠してからこの地域に引っ越してきたのですが、地域全体で子育てができているような温かい街だと感じました。公園に行けばみんな親切に声をかけてくれますし、子どもたちも楽しそうに遊んでいます。さてそのうちに、私はアケミちゃんというママさんと仲良くなりました。娘同士が同じくらいの月齢なので、話もよく合い嬉しいです。そんなある日のこと。マドカちゃんが「よかったらお下がりをもらってほしい」と言って