「5番・一塁」で先発も…四球を選んだ初回に代走を送られ退いた■ヤクルト 9ー4 DeNA（11日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が11日、神宮球場で行われたDeNA戦の初回に下半身の張りのため交代した。試合後、高津臣吾監督が「京セラ（前カードの阪神戦）のときから下半身に張りがあって、今日初回はいったんですけど、ちょっと強まったということで代えました」と説明した。「5番・一塁」で先発出場したオスナは、初回1死一