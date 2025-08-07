食楽web ●例年にも増して危険な猛暑が続くなか、いま新宿で注目を集める「大人のかき氷」とは？ 夏の風物詩としておなじみのかき氷ですが、最近は氷にこだわったりトッピングに趣向を凝らしたりしたものなど、さまざまなかき氷が人気を博しています。 東京副都心・新宿西口の京王プラザホテルのバーテンダーが考案した“大人のかき氷”も、そんな話題のかき氷の一つ。その噂の一品を求め、7月某日、ホテル3Fに