サバシスターが、本日4月16日にリリースした3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』より、タイトル曲「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」のミュージックビデオを公開した。◆「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」MV同曲は、サバシスターの楽曲史上もっとも攻めたサウンドと構成が光るパンクチューンに仕上がっており、MVでは、なち(Vo)が以前から熱望していた“メンバー全員パンクス姿”での激しいパフォーマンスを披露。オ