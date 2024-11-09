「不透明感」を残したままの幕引き松本人志（61）の性加害疑惑をめぐる裁判に大きな動きがあった。文藝春秋などを相手に起こしていた５億5000万円の損害賠償と訂正記事の掲載を求める訴訟を、11月８日付けで取り下げた。さらに同日、松本側はコメントを発表。その中で「訴えている内容等に関し、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認」した上で、「参加された女性の中で不快な思いをされたり、心を痛められた