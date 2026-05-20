奈良県で90年以上、地域の家族の人生に寄り添い続けてきた「フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)」は、2026年5月、これまでの写真館事業に加え、新規事業として「結婚相談所ワタナベ」を奈良柏木店・橿原店の2拠点にて同時オープンいたしました。





かつてお宮参りや七五三で撮影したお子様が、大人になり、またここで「新しい家族」を描き始める。そんな人生の幸福な物語の続きを、私たちが全力でサポートいたします。









■ 創業90余年、私たちが「結婚相談所」を始める理由

昭和9年の創業以来、私たちは数えきれないほどの「家族の誕生」と「成長」の記念日に立ち会わせていただきました。

記念日を「最高の思い出」にし、「最高の写真に残す」ことで家族の幸せをお手伝いしてきた私たちが、今度は「出会い」を創ることでも、家族のはじまりを応援したい。

それは、奈良という地域に長年支えられてきた老舗写真館としての現代社会への決意であり、最大の恩返しであると考えました。









■ 老舗の想いと、最新の婚活システムが紡ぐ「圧倒的な安心感」

写真館が運営する結婚相談所だからこそ大切にしている、3つの強みがあります。





1. 信頼の証：地域で90年寄り添ってきた「渡辺写真館」が運営

地元の皆様と長年歩みを共にしてきた「渡辺写真館」が運営するからこその安心感があります。写真館で培った親切・丁寧な対応はそのままに、お客様一人ひとりの幸せを願う情熱を持って、成婚まで伴走いたします。





2. 最高の自分を届ける：魅力を最大限に引き出す「プロフィール写真」

婚活の第一印象を大きく左右するプロフィール写真は、写真館運営の最大の強みです。90年以上にわたり数万人の個性を輝かせてきたプロの技術で、「会ってみたい」と思われる最高の一枚を撮影。出会いの可能性を劇的に広げます。





3. 未来へつなぐ：日本最大級「IBJ」正規加盟による確実な出会い

確実な成果をお届けするため、東証プライム上場企業の「IBJ」に正規加盟。10万人以上の会員ネットワークと最新システムを活用し、老舗ならではの手厚いサポートと、科学的なマッチングを両立させます。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数：2024年累計、会員数：2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査)

※成婚数：IBJ連盟内での成婚者数









■ 【社会への挑戦】少子化・未婚化という壁を、地域の絆で超える

現在、日本が直面している少子化問題は、決して他人事ではありません。その要因の一つに未婚率の増加がありますが、私たちはこの新規事業を通じ、「結婚」を求める方がより幸せなお相手に出会える環境を創ります。

また、成婚して終わりではなく、春日大社などの奈良の神社での挙式、そしていつか生まれるお子様との家族写真まで。数十年続く「家族の幸せ」の起点となり、その後も写真を通じて人生に寄り添い続けることが、私たちの使命です。









■ 今後の展望：奈良県全域へ、幸せのサポートを広げる

この度オープンした奈良柏木店・橿原店を皮切りに、今後は「渡辺写真館」の全店舗へ順次、結婚相談所の窓口を併設していく予定です。

奈良県全域の方々が、お住まいの近くでより便利に、そして安心してプロの婚活サポートを受けられる体制を構築し、地域全体の活性化と幸福度の向上に寄与してまいります。









■ プレスリリース限定：「オープン記念クーポン」

新しい一歩を、金銭的な不安なく踏み出していただきたい。そんな想いを込めて、本リリースをご覧いただいた方限定のオープン記念特別クーポンをご用意しました。





プレスリリース限定クーポン





【プレスリリース限定・入会金半額特典】

入会時に添付のオープン記念クーポンをご提示いただいた方に、入会金55,000円(税込)を27,500円引き(半額)にてご提供いたします。

期間 ：2026年6月末日まで

対象店舗：結婚相談所ワタナベ 奈良柏木店・橿原店









【結婚相談所ワタナベ サービス概要】

公式サイト： https://marriageagency-watanabe-nara.com/





ロゴ





・奈良柏木店

電話番号 ：0742-34-5001

所在地 ：奈良県奈良市柏木町486-10





結婚相談所ワタナベ 奈良柏木店 外観





・橿原店

電話番号：0744-25-6000

所在地 ：奈良県橿原市土橋町370-1 2F





結婚相談所ワタナベ 橿原店 外観





【株式会社渡辺写真館について】

代表者 ： 代表取締役 鈴木 大明

創業 ： 1934年(昭和9年)

公式サイト： https://photo-watanabe.jp/

事業内容 ： フォトスタジオ

https://photo-watanabe.jp/

振袖レンタル

https://photo-watanabe-furisode-nara.com/

挙式トータルサポート

https://kasugataisha-watanabe.com/

結婚相談所運営

https://marriageagency-watanabe-nara.com/

ポータルサイト運営

https://marriage-agencynavi.com/