日本での販売25周年を迎えた『WECK』ガラスキャニスターに新商品が登場！

株式会社マークスインターナショナル

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20、代表取締役：名取至）は、同社が輸入販売を行うドイツ製ガラス保存容器のブランド『WECK』の新商品と、『WECK』の新しい用途やシーンの提案・発信をしていく日本企画のオリジナルブランド『WITH WECK（ウィズウェック）』より浅漬け作りに便利な「TSUKEMONO STONE」が、マークスインターナショナルが展開する直営ECサイト（marcs STORE 本店｜https://marcs.shop/ 、楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）および全国のインテリア・ライフスタイルショップにて販売開始となりましたことをお知らせいたします。

薄緑色でまるでアンティークのような風合い、120年の歴史を持つドイツ生まれのWECKは、これまで多くのみなさまにご愛用いただき、今年で日本での販売25周年を迎えました。

記念すべき25周年イヤーに、新しいシリーズ「FLARED」をはじめとする7アイテムが新発売となりました。

■ 『WECK』とは

「WECKキャニスター」はイチゴのロゴがトレードマークのドイツ生まれのガラス製保存容器。

元々は食品の保存容器として100年以上の歴史を持つWECK。当時から愛され続けているのは、気密性の高さと密閉保存の簡単さです。本国ドイツをはじめ、世界中に広まり、今日では様々な用途に使われ愛されています。

リサイクルガラスの自然な⾊合い、そして飽きのこないデザインは、どんなものを入れても、主役としての魅力を引き立ててくれます。そして、シンプルな形、かわいい形、スマートな形、面白い形など豊富な形状とサイズは、入れるものや置きたい場所、用途に応じて選べる楽しさがあります。

マークスインターナショナルでは2001年より日本国内での販売を開始。さらに一緒に使うことでWECKのある暮らしを今まで以上に彩っていくアイテムを企画販売するオリジナルブランド『WITH WECK』を手掛け、WECKの新しい用途やシーンの提案・発信をしています。

WECKには、別売りのゴムパッキンとステンレスクリップを使用すればしっかりと固定できるうえ、煮沸密閉が可能となるキャニスター本体に載せるだけの付属の「ガラス蓋」や、簡単に開け閉めができるのに密閉性が高く、横に倒しても液漏れのない日本企画のWECKキャニスター専用蓋「シリコーンキャップ」など、いくつかの蓋を用途などによりお選びいただけます。

■新商品はこちらの7アイテム

FLARED 120ml

価格：880円（税込） サイズ：Φ60 x H82mm フタサイズ：XS

フレアスカートのように広がった形の新しいシリーズ「FLARED」の小さいサイズは、スパイスボトルやジャムの容器としても。

FLARED 280ml

価格：935円（税込） サイズ：Φ80 x H97mm フタサイズ：S

「FLARED」シリーズの大きいサイズは安定感があり、キッチンではグラスやカトラリーポットとして、またフラワーベースとしてもおすすめです。

JUICE JAR 150ml

価格：880円（税込） サイズ：Φ55 x H116mm フタサイズ：XS

持ちやすく注ぎやすい形で人気の「JUICE JAR」の一番小さいサイズ。ドレッシングを作ってそのままテーブルに出せたり、一輪差しとしても使えます。

GOURMET 400ml

価格：1,760円（税込） サイズ：Φ125 x H68mm フタサイズ：XL

口が広くて厚手が特徴の、オーブン料理に使いやすい「GOURMET」に大きいサイズが登場。ボウルとして使ったり、たっぷりのオニオングラタンスープにも。

DELIKATESSEN 700ml

価格：1,320円（税込） サイズ：Φ90 x H208mm フタサイズ：M

キュッとくびれた形が持ちやすいうえ、クールな印象のある「DELIKATESSEN」の一番背の高いサイズ。1～2人用のドリンクサーバーとしておすすめ。フラワーベースとしても素敵に使えます。

MOLD 950ml

価格：1,650円（税込） サイズ：Φ110 x H174mm フタサイズ：L

重ねて収納がしやすく、容量の種類も豊富な定番「MOLD」に、口が広く「見せる収納」として活躍してくれる大きい容量が仲間入り。粉類やショートパスタ、シリアルなどの保存に。

MOLD 1500ml

価格：1,980円（税込） サイズ：Φ110 x H255mm フタサイズ：L

定番「MOLD」の一番大きいサイズ。たっぷりの容量でもすっきりと見えて、枝物を生けるフラワーベースとして最適。もちろんキッチンでも活躍してくれます。

■ 『WITH WECK』TSUKEMONO STONEも同時発売！

わたしたちの暮らしの中でさらにWECKを楽しめるような日本オリジナル企画のアイテムを揃える『WITH WECK（ウィズウェック）』では、シリコーンキャップや木製フタなどを取り揃えています。

2017年頃に販売していました「TSUKEMONO STONE」が、このたび形やサイズをリニューアルして新発売となりました。

初夏～夏にうれしい、漬物作りをWECKで楽しんでいただける漬物石です。野菜に適度な重さをかけたり、漬け液から食材が浮かないよう押さえることができます。

カラー： White / Grey

価格：2,970円(税込)

サイズ：

Φ6.8 x H2.8 cm (本体)

W8.5 x D8.7 x H5 cm（箱）

重量：約125g 素材：磁器 化粧箱1個入り

フタサイズMサイズ以上のWECKでご使用可能です。但し形状によっては使用しづらい場合がございます。使用におすすめのWECKはこちら。

ガラスフタやシリコーンキャップをすれば、漬け込みながら冷蔵庫に入れることも、もちろん可能です。素材は磁器製、重さ約125gと軽めで扱いやすくなっています。お手入れもしやすく、食洗機にも入れていただけます。

なお、WECKだけでなく口径8cm以上の容器なら様々な保存容器やボウルなどにも使えます。



■WECK / WITH WECK 新商品発売概要

発売中

販売元：株式会社マークスインターナショナル

販売店：marcs STORE（https://marcs.shop/）、marcs STORE 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）、

および全国インテリア・ライフスタイルショップ

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■WECK.JPについて

マークスインターナショナルが運営するWECK日本公式サイトです。WECKの歴史や基本的な使い方などをはじめ各アイテムの紹介など、既に愛用いただいている方から、これから使ってみたい初心者の方まで、WECKをまるごと知っていただくためのブランドサイトです。読み物コンテンツ「WECK活用術」では、アドバイザーを務めていただいている料理家・渡辺麻紀さんのWECKレシピも公開しています。

https://weck.jp/

WECK日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/weckjapan/

■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20 6F

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp