東急「The Apartment Hotel by stylio 渋谷 ３」の運営を支援。同ブランド累計５施設目の連携

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「当社」）が運営を支援する、東急株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：堀江正博、以下「東急」）展開の都市型アパートメントホテル事業「The Apartment Hotel by stylio」（以下「本ブランド」）」の5施設目となる「The Apartment Hotel by stylio 渋谷 3（以下「本物件」）」が2026年5月8日（金）に新規開業しました。

当社は、2025年3月に東急のアパートメントホテル事業「The Apartment Hotel by stylio」1施設目の開業と共に運営支援を開始しました。2026年5月現在、「The Apartment Hotel by stylio」全室（5施設66室）の運営を支援しています。

当社は、今後も不動産関連企業との協業により、賃貸と宿泊それぞれのアセットを柔軟に使い分ける「フレキシブルリビング市場」拡大への貢献、および当社のビジョンである「暮らしの最適化の追求」の実現を目指します。

■ 本取り組みの背景

当社は、2026年5月現在までに全国約1300室におよぶ家具・家電付きマンスリー賃貸・宿泊施設の双方を運営してまいりました。これまでの不動産関連企業との協業社数は約20社にのぼります。

東急との協業は、2021年6月に多拠点生活者向けの共同事業「Re-rent Residence（リレントレジデンス）」として開始しました。これまでにRe-rent Residence 渋谷、Re-rent Residence 押上、ホテルレジデンス大橋会館 by Re-rent Residenceを展開しています。

共同事業およびこれまでの運営実績から、東急が2025年3月に開始した事業「The Apartment Hotel by stylio」においても当社が運営を支援する運びとなりました。

■ The Apartment Hotel by stylio 渋谷 3について

リアルアセットとテクノロジーを掛け合わせたシステム群で、オペレーションをサポートする

本物件は「街とつながる、ネイバーフッドステイ」をコンセプトに、長期滞在者向けの「家具付きマンスリー賃貸」と、旅行者向けの「宿泊」の2つを組み合わせた運用を行う本事業の５施設目として、渋谷駅から徒歩7分の好立地に開業し、8部屋を提供します。

本物件内装

＜施設概要＞

・所 在 地：東京都渋谷区桜丘30-12

・ア ク セ ス：JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩7分

京王井の頭線「渋谷駅」徒歩8分

東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」徒歩10分

京王井の頭線「神泉駅」徒歩10分

東京メトロ銀座線「渋谷駅」徒歩13分

・運 営 者：株式会社Unito

・部 屋 数：8部屋

・専 有 面 積：30.43～44.52平方メートル ／部屋

・運用開始日：2026年5月8日

・公式ホームページ：The Apartment Hotel by stylio（公式）｜東京のネイバーフッドを感じるアパートメントホテル(https://www.theapartmenthotel.com/ja/hotel)

詳細はこちら :https://unito.life/property/16379

■ 宿泊施設運営支援事業（unito OS）について

当社は2025年3月、不動産デベロッパー企業の宿泊事業の立ち上げ・ブランド組成・オペレーションを包括的に支援する新システム「unito OS」（unito Operation System、以下unito OS）をリリースしました。全国約1300室のホテル・レジデンス運営実績のもと、宿泊施設運営における予約管理（PMS）、ブランディング、会員基盤（CRM）といった強みを活かした支援を行います。

宿泊事業立ち上げにおける「企画・開発・運営・収益化」までを一貫して支援します。

東急不動産株式会社｜あちこちすみか by COMFORIA（コンフォリア）

2025年9月に開始した東急不動産株式会社との宿泊運営支援事業（unito OS）。「コンフォリア」に居住することで、首都圏と関西にあるコンフォリアに設定された民泊区画(※)に1泊7,700円（税込）で宿泊することができる、コンフォリアとして初の多拠点居住サービスです。

※〇コンフォリア竹ノ塚ウエスト（8人収容）1部屋〇コンフォリア新中野（3人収容）3部屋〇コンフォリア・リヴ新板橋（6人収容）2部屋2025年12月頃にコンフォリア・リヴ大阪本町（2人/3人収容）をラインアップ追加予定。2025年10月時点。対象のラインナップは順次拡大・更新予定。

東急株式会社｜Re-rent Residence（リレントレジデンス）

2021年6月から開始した東急株式会社との共同事業。多拠点生活者向け住居シリーズとしてRe-rent Residence 渋谷、Re-rent Residence 押上、2023年7月にホテルレジデンス大橋会館 by Re-rent Residenceを展開しています。

京王電鉄株式会社｜Co-rent（コレント）

2023年1月に開始した京王電鉄株式会社との共同事業。リモートワークが広がるなど「住む」と「働く」が融合されつつある中、一人ひとりが自分にあった頻度や空間で「住む」と「働く」を融合することができる住まいとしてのフレックスな機能を提供しています。

株式会社長谷工ライブネット｜Well-rent（ウェルレント）

2023年5月に開始した株式会社長谷工ライブネットとの共同事業。「始まる。 ちょっと嬉しい、が集まる毎日。」をコンセプトに、契約も解約もスマートフォンで完結し、Wi-Fi・水道・電気などのインフラ設備と家具・家電を備え付けたシームレスな居住体験を提供しています。

詳細はこちら :https://unito.life/company/solution/

■ 株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をビジョンに掲げ、１.帰らない日は家賃がかからない住まい「unito」（ホテルレジデンス・サービスアパートメント）の企画・システム開発・運営、２.オンラインで手続き完了、最短即日入居 / 宿泊できるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、フレキシブルリビング市場の最前線で暮らしの最適化を追求していきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

■ 東急株式会社について

＜会社概要＞

会社名：東急株式会社

所在地：東京都渋谷区南平台町5番6号

代表者：取締役社長 堀江正博

設立：1922年9月2日

URL：https://www.tokyu.co.jp/company/

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me