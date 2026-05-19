IVS2026、IVSが認定するオフィシャルサイドイベントの応募を開始。京都でイベントが同時多発する3日間！

株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都などをメイン会場として開催します。IVSでは、参加者が主催するオフィシャルサイドイベントの応募を開始しました。

IVS2025では、京都市内のカフェ、ギャラリー、寺社、町家、コワーキングスペースなどで500件以上のサイドイベントが開催され、IVS参加者が京都の様々な場所を行き来しました。今年は、IVSが運用基準に沿って認定したオフィシャルサイドイベントに「IVS公式オフィシャルバッジ」を付与し、チケットプラットフォーム「4S（フォース）」に一覧を掲載する取り組み(https://4s.link/ja/playlists/695d4926-26ff-48f1-928a-a1c3965820e5)を開始いたします。

「もう一つのIVS」を、あなたが創る

IVSでは、「IVS2026」をメインイベントとし、会期中・その前後にIVS参加者が主催するイベント群をサイドイベントと呼んでいます。

形式は、ミートアップ、勉強会、ランニングなど自由です。審査制・有料制・無料の設定も主催者が決められます。主催も個人、会社、コミュニティまで様々です。IVSのプログラムだけでは扱いきれないテーマと交わりが、カフェの一角や寺社の境内、町家、コワーキングスペースのフロアで生まれます。

みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都を起点に、京都の街全体が3日間のIVSの舞台になります。

サイドイベントを主催する3つのメリット

サイドイベントは、本体プログラムだけでは得られない出会いとネットワーキングを主催者が自分でつくることができます。

1. 業種や業界を絞った出会いがつくれる

テーマや業界を絞ったイベントにすることで、繋がりたい人にだけ集まってもらえます。

2. IVS会場内でのネットワーキングが加速する

サイドイベントで先につながった相手とIVS本体でじっくりと話し合いができる、あるいは会場内で知り合った相手とサイドイベントで関係を深められるなど、IVS本体とサイドイベントを組み合わせた活動が可能となります。

3. オフィシャルサイドイベントには、IVS PASSのリファラルチケットを1枚付与

IVSが運用基準に沿って認定したオフィシャルサイドイベントの主催者に、IVS会場（みやこめっせ・ロームシアター京都）に入場できるIVS PASSを1枚付与します。このIVS PASSは、リファラルチケットとなり、2名分のリファラルコードを発行することが可能です。

「リファラルチケット」システムについての詳細はこちら。

IVS2026、一緒に行きたい人を招待できる「リファラルチケット」システムを日本初導入！ 先着3,000名無料キャンペーンも実施 #IVS2026

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000059319.html

「オフィシャルサイドイベント」

サイドイベントの主催者から応募を受け、認定したものを「オフィシャルサイドイベント」と呼んでいます。

オフィシャルサイドイベントには「IVS公式オフィシャルバッジ」を付与します。参加者にとっては「IVSが認定したサイドイベントである」ことが明確になり、主催者にとっては「IVSとのシナジーが高いサイドイベントを開催する」ことが対外的に示せるようになります。

オフィシャルサイドイベントは、無料枠と有料枠の2制度を用意しました。

【無料枠】

・IVS公式オフィシャルバッジの付与

・チケットプラットフォーム「4S」への掲載

・IVS PASSリファラルチケット1枚の付与

【有料枠】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59319/table/214_1_f8d22cad474e136df432b794d9b3e0fa.jpg?v=202605201251 ]

応募から認定・実施までの流れ

1.応募

2.審査（無料枠） or メニュー選定（有料枠）

3.認定+バッジキット受領

4.専用サイト（4S）へ情報掲載

5.ハラスメント研修【必須】

6.開催

7.実施報告

主催者向け説明会・Meetupを開催

オフィシャルサイドイベントの主催者・主催希望者を対象に、企画・運営の進め方を共有する説明会と、過去の主催者によるトークセッション・交流会を開催します。

オンライン説明会

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59319/table/214_2_36e42c2e7897de0adf2530d391a7a00c.jpg?v=202605201251 ]

内容：パートナー就任後の流れ／4Sでの募集方法／注意事項とNG例／リファラルチケット／過去事例紹介／主催者インタビュー／Q&A

オフラインMeetup

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/59319/table/214_3_f8dfc10d9d40b338149d566162bef085.jpg?v=202605201251 ]



「サイドイベントを、ただの飲み会で終わらせない。」をコンセプトに、過去のサイドイベント主催者によるトークセッションと交流会を開催します。なぜ開催したのか、集客で工夫したこと、成果につながったポイント、失敗談、IVS後にも関係が続く設計など、成果を出した主催者のリアルな話を共有し、新しいコラボや企画を生み出す場にします。

主催が初めての方も歓迎します。

お申し込み方法はIVS公式サイト(https://www.ivs.events/side-events(https://www.ivs.events/side-events))にてご案内します。

FAQ(よくある質問)

Q1.オフィシャルサイドイベントの応募締切はいつですか

A1. 無料枠の最終締切は6月19日(金)です。有料枠（ゴールド/シルバー）は配布パンフレット掲載の都合上、2026年5月末日までにご契約をお願いしております。なお有料枠は枠数に上限があり、締切前であっても受付を終了する場合があります。

Q2. 審査に落ちた場合、再応募はできますか

A2. 同一企画のままでの再応募は受け付けておりません。企画内容を見直したうえでの再応募は可能です。なお審査結果の理由は一切お答えしておりませんので、企画をブラッシュアップしてご応募ください。(審査に落ちた場合も、サイドイベントの開催は可能です。)

Q3. 無料枠と有料枠（ゴールド/シルバー）で、付与されるバッジに違いはありますか

A3. 「IVS公式オフィシャルバッジ」は全プラン共通です。参加者の方から見てプラン種別の区別はありません。有料プランは、IVS事務局からの集客サポート（メール案内、サイネージ掲出、SNS投稿等）の内容で差がございます。

Q4. 共同主催の場合、リファラルチケットの付与枚数は増えますか

A4. 1団体につき1枚（リファラルコード2名分）の付与となります。共同主催者の人数や法人/個人の区分によって枚数が変動することはありません。共同主催者間でのリファラルコードの分配は、主催者間でご調整ください。なお、複数回サイドイベントを開催した場合も付与枚数は1枚となります。（既にコミュニティパートナーなどで付与済みの場合、サイドイベント開催による付与はありません）

Q5. オフィシャルサイドイベントのチケット登録・販売は「4S」経由でなければなりませんか

A5. 4Sプラットフォームでのチケット販売・参加申込みを必須とさせていただきます。情報掲載はPeatix、connpass等の他プラットフォームとの併用も可能です。詳細は主催者向けオンライン説明会にてご案内します。

IVS2026 の概要

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

今年は、京都で開催してきたIVS2023、IVS2024、IVS2025を進化させた集大成版の「IVS」エリア （京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）と、令和版の招待制IVS「IVS CORE」エリア（ホテルオークラ京都）を新設。2つのエリアで開催します。

【IVS（「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）】

スタートアップ関係者、事業会社、投資家、起業志望者、支援者、行政、研究機関、学生。次世代を生み出すすべての人に開かれたエリアです。ステージセッション、スタートアップ展示「Startup Market」、IVSの看板ピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」などを実施します。

【IVS CORE（ホテルオークラ京都）】※新設・招待制

スタートアップ経営者、機関投資家、大企業経営幹部、政府・政策関係者など、意思決定層のみが参加する完全招待制エリアです。全セッションオフレコ、決裁者同士のパワーマッチング、M&Aマッチングなど、具体的な意思決定が動く場を提供します。

IVS2026への参加にはアクセスパスが必要です。IVSエリアに参加できる「IVS PASS」と、IVS COREエリアに参加できる完全招待制の「CORE PASS」の2種類があります。CORE PASSは審査制のPASSで、招待者のみ購入可能です。

名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

会期：2026年7月1日(水)～3日(金)

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan／京都府／京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式X：https://x.com/IVS_Official

IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。

構成団体：株式会社Headline Japan、京都府、京都市