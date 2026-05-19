Chatlock、個室ブース・無人個室向けスマートロック導入相談受付を開始深夜帯の入退室管理・鍵受け渡し負担軽減へ
スマートロック「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、個室ブース・無人個室向けスマートロック導入相談受付を開始したことをお知らせいたします。
本相談受付では、個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブースなどを対象に、深夜帯の入退室管理や鍵受け渡し、無人運営時のセキュリティ対策に関する相談を受け付けます。
施設運営環境に応じて、後付け可能なスマートロック導入や、暗証番号管理、利用履歴管理などの運用提案を行います。
本相談受付では、個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブース運営者を対象に、
・無人受付運営
・深夜帯の入退室管理
・暗証番号による鍵管理
・利用履歴管理
・後付け可能なスマートロック導入
・小規模施設向け省人化運用
など、施設運営環境や利用形態に応じた導入相談を受け付けています。
受付開始日：2026年5月19日
受付方法：メール受付（support@chatlock.co.jp）
対応時間：平日10:00～18:00
対象：個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブース運営関係者
個室ブース・無人個室で増える運営課題
近年、個室ブースや無人個室、ワークブースなど、個室空間を活用した施設運営が広がっています。
一方で、深夜利用や無人運営に伴い、「鍵受け渡し対応が煩雑」「深夜帯の入退室管理が難しい」「スタッフ不在時の確認対応に負担がかかる」といった運営課題も増えています。
また、「無人受付を導入したい」「個室管理を効率化したい」「既存施設に後付けできる電子錠を探している」「省人化しながら施設運営を行いたい」といった相談も増加しています。
深夜帯の入退室管理・鍵受け渡し負担
深夜帯に利用者が出入りする個室空間施設では、「営業時間外の入室を制限したい」「鍵受け渡し対応を減らしたい」「誰がいつ利用したか把握したい」といった課題も発生しています。
特に、スタッフ不在時間帯や少人数運営時には、深夜帯の入退室管理や鍵管理負担の軽減が求められています。
無人運営時のセキュリティ対策需要
無人個室施設では、利用者ごとのアクセス管理や利用履歴確認など、施設セキュリティ強化への関心も高まっています。
特に、夜間利用者が多い施設では、「安心して利用できる個室空間づくり」を目的に、スマートロックや入退室管理システム導入を検討するケースも増えています。
スタッフ不在時の運営・巡回確認負担
個室ブースや無人個室施設では、「深夜帯スタッフ対応を減らしたい」「巡回確認負担を軽減したい」「無人受付運営を行いたい」といったニーズも増加しています。
また、工事不要で導入できるスマートロックや、既存施設へ後付け可能な電子錠への関心も高まっています。
Chatlockが提案する個室ブース・無人個室向けスマートロック運用
Chatlockでは、個室ブース・無人個室向けに、後付け対応可能なスマートロックを活用した入退室管理運用を提案しています。
例えば、
・暗証番号による無人入室管理
・利用時間帯ごとのアクセス設定
・スマートフォンによる解錠対応
・利用履歴管理・遠隔確認対応
・個室ブースごとの個別管理
・深夜帯利用時のセキュリティ対策
など、施設運営環境や利用ルールに応じた運用提案を行っています。
工事不要で導入可能なモデルもあり、小規模施設や既存店舗への後付け導入についても相談可能です。
個室ブース・無人個室向け相談受付について
Chatlockでは、個室ブース・無人個室関係者向けに、スマートロック・入退室管理導入に関する相談を受け付けています。
「深夜帯の鍵管理を見直したい」
「無人受付・省人化運営を検討している」
「個室ブース利用時のセキュリティ対策を強化したい」
「後付け可能なスマートロックを探している」
「入退室履歴を管理したい」
といった課題に対し、施設規模や運用環境に応じた提案を行います。
【お問い合わせ先】
support@chatlock.co.jp
【公式サイト】
https://www.chatlock.co.jp/jp
【Chatlockについて】
Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。
「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、個室ブース、宿泊施設など、さまざまな空間に合わせたサービスを展開しています。
Chatlockでは、スマートロックの未来は単なる防犯対策ではなく、空間・人・運営をつなぐ“スマートな空間管理”にあると考えています。
入退室管理や遠隔確認、無人運営支援などを通じて、利用者と施設運営者双方にとって、より快適で柔軟な空間づくりをサポートしています。
【会社概要】
会社名：チャットロック株式会社
所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13
事業内容：スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売
公式HP：https://www.chatlock.co.jp/jp
YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp
Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/
X：https://x.com/chatlock2018