Chatlock、個室ブース・無人個室向けスマートロック導入相談受付を開始深夜帯の入退室管理・鍵受け渡し負担軽減へ

チャットロック株式会社

スマートロック「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、個室ブース・無人個室向けスマートロック導入相談受付を開始したことをお知らせいたします。

本相談受付では、個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブースなどを対象に、深夜帯の入退室管理や鍵受け渡し、無人運営時のセキュリティ対策に関する相談を受け付けます。

施設運営環境に応じて、後付け可能なスマートロック導入や、暗証番号管理、利用履歴管理などの運用提案を行います。

本相談受付では、個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブース運営者を対象に、

・無人受付運営

・深夜帯の入退室管理

・暗証番号による鍵管理

・利用履歴管理

・後付け可能なスマートロック導入

・小規模施設向け省人化運用

など、施設運営環境や利用形態に応じた導入相談を受け付けています。

受付開始日：2026年5月19日

受付方法：メール受付（support@chatlock.co.jp）

対応時間：平日10:00～18:00

対象：個室ブース・無人個室・ネットカフェ・ワークブース運営関係者

個室ブース・無人個室で増える運営課題

近年、個室ブースや無人個室、ワークブースなど、個室空間を活用した施設運営が広がっています。

一方で、深夜利用や無人運営に伴い、「鍵受け渡し対応が煩雑」「深夜帯の入退室管理が難しい」「スタッフ不在時の確認対応に負担がかかる」といった運営課題も増えています。

また、「無人受付を導入したい」「個室管理を効率化したい」「既存施設に後付けできる電子錠を探している」「省人化しながら施設運営を行いたい」といった相談も増加しています。

深夜帯の入退室管理・鍵受け渡し負担

深夜帯に利用者が出入りする個室空間施設では、「営業時間外の入室を制限したい」「鍵受け渡し対応を減らしたい」「誰がいつ利用したか把握したい」といった課題も発生しています。

特に、スタッフ不在時間帯や少人数運営時には、深夜帯の入退室管理や鍵管理負担の軽減が求められています。

無人運営時のセキュリティ対策需要

無人個室施設では、利用者ごとのアクセス管理や利用履歴確認など、施設セキュリティ強化への関心も高まっています。

特に、夜間利用者が多い施設では、「安心して利用できる個室空間づくり」を目的に、スマートロックや入退室管理システム導入を検討するケースも増えています。

スタッフ不在時の運営・巡回確認負担

個室ブースや無人個室施設では、「深夜帯スタッフ対応を減らしたい」「巡回確認負担を軽減したい」「無人受付運営を行いたい」といったニーズも増加しています。

また、工事不要で導入できるスマートロックや、既存施設へ後付け可能な電子錠への関心も高まっています。

Chatlockが提案する個室ブース・無人個室向けスマートロック運用

Chatlockでは、個室ブース・無人個室向けに、後付け対応可能なスマートロックを活用した入退室管理運用を提案しています。

例えば、

・暗証番号による無人入室管理

・利用時間帯ごとのアクセス設定

・スマートフォンによる解錠対応

・利用履歴管理・遠隔確認対応

・個室ブースごとの個別管理

・深夜帯利用時のセキュリティ対策

など、施設運営環境や利用ルールに応じた運用提案を行っています。

工事不要で導入可能なモデルもあり、小規模施設や既存店舗への後付け導入についても相談可能です。

個室ブース・無人個室向け相談受付について

Chatlockでは、個室ブース・無人個室関係者向けに、スマートロック・入退室管理導入に関する相談を受け付けています。

「深夜帯の鍵管理を見直したい」

「無人受付・省人化運営を検討している」

「個室ブース利用時のセキュリティ対策を強化したい」

「後付け可能なスマートロックを探している」

「入退室履歴を管理したい」

といった課題に対し、施設規模や運用環境に応じた提案を行います。

【お問い合わせ先】

support@chatlock.co.jp

【公式サイト】

https://www.chatlock.co.jp/jp

【Chatlockについて】

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、個室ブース、宿泊施設など、さまざまな空間に合わせたサービスを展開しています。

Chatlockでは、スマートロックの未来は単なる防犯対策ではなく、空間・人・運営をつなぐ“スマートな空間管理”にあると考えています。

入退室管理や遠隔確認、無人運営支援などを通じて、利用者と施設運営者双方にとって、より快適で柔軟な空間づくりをサポートしています。

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP：https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

X：https://x.com/chatlock2018