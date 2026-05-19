あなたの「経理スキルの現在地」と「次に伸ばすべきテーマ」がわかる！無料でできる『経理スキル成熟度診断』で自分の市場価値を知ろう！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ株式会社（以下JC）は、仕訳、決算、税務、管理会計、財務領域など10問の質問から、あなたの経理における現在の実務レベルと次に伸ばすべきテーマがわかる『経理スキル成熟度診断(https://career.jusnet.co.jp/lp/accounting_skills/)』を無料で公開いたしました。

『経理スキル成熟度診断』 概要

■会計、税務、経理・財務分野専門エージェンシーのノウハウを凝縮。高精度な診断コンテンツ

JCは1996年に公認会計士が創業した、会計、税務、経理・財務分野に特化したプロフェッショナルエージェンシーです。以来約30年にわたり、78,000人超の会計プロフェッション一人ひとりのキャリアと真剣に向き合い、国内上場企業から外資系企業・監査法人・税理士法人まで8,800社超との取引を通じて業界最大級のネットワークを築いてまいりました。

また、経理・会計分野を深く知るエージェントが在籍しているのもJCの強みです。経験10年以上のベテランが多数在籍するほか、公認会計士・税理士の資格を持つエージェントも在籍し、中長期的なキャリア展望を見据えた個別面談には定評があります。

『経理スキル成熟度診断』は、こうした約30年の会計、税務、経理・財務分野での専門的な知見と、延べ78,000人以上の経理パーソンを支援してきた実績を土台に開発されました。仕訳・決算・税務・管理会計・財務など経理実務の幅広い領域をカバーした質問設計と8段階のレベル判定体系は、経理の専門家集団だからこそ実現できる精度と本質的な深さを備えております。単なるスキルチェックにとどまらず、ユーザーのキャリアアップや転職活動にも直結する「次のアクションにつながる診断」であることが、本コンテンツの大きな特長です。



■『経理スキル成熟度診断』

『経理スキル成熟度診断』は所要時間約3分、質問数10問、判定レベル8段階で、あなたの経理スキルの現在地を無料で判定する診断ツールです。



＜この診断でわかること＞

・経理スキルの成熟度レベル

・領域別のスコアバランス

・次に優先して磨くべきテーマ

・あなたにおすすめの求人



＜判定レベルは8段階＞

Lv.1 経理スターター（記帳・入力の実務者）

Lv.2 経理ベーシック（月次補助者）

Lv.3 経理プロフェッショナル（財務会計の実践者）

Lv.4 経理エキスパート（財務会計の統括者）

Lv.5 シニアアカウンタント（財務会計＋税務の統合者）

Lv.6 マネジメントアカウンタント（管理会計の実践者）

Lv.7 アドバンスドアカウンタント（高度制度会計＋管理会計の統合者）

Lv.8 プリンシパルアカウンタント（CFOレベル）



診断方法は非常にシンプルで、経理実務の経験範囲や担当レベルに近い選択肢を順番に選んでいくだけ。回答内容をもとに、成熟度レベルと領域別スコアを算出いたします。

「自分の経理スキルの現在地を客観的に見たい方」「次に伸ばすべき実務テーマを整理したい方」「経理・財務領域でのキャリアアップを考えている方」などは、ぜひ一度お試しください。





▼ 『経理スキル成熟度診断』はこちら

https://career.jusnet.co.jp/lp/accounting_skills/(https://career.jusnet.co.jp/lp/accounting_skills/)





【本コンテンツに関するお問い合わせ】

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

TEL：03-4550-6646（代） FAX：03-4550-6617

▼お問い合わせフォーム

https://www.jusnet.co.jp/entry/user_inquiry/step_0_entry.php

＜会計・税務関連セミナー・講座・サービス＞

▼会計、税務、経理・財務分野に特化した転職エージェントサービス「ジャスネットキャリア」

https://career.jusnet.co.jp/



▼経理人材向けの派遣サービス「ジャスネットスタッフ」

https://staff.jusnet.co.jp/



▼会計プロフェッションのヒューマンドキュメント誌「Accountant's magazine」

https://career.jusnet.co.jp/magazine/magazine_index.php



▼企業の経理部門向け「高度会計支援サービス」

https://www.jusnet.co.jp/services/advanced-accounting/



▼経理パーソンのための教育支援サイト「経理実務の学校」

https://edu.jusnet.co.jp/



▼税理士業界の新聞「税界タイムス」

https://www.zeikai.net/times.html



■ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 会社概要

本 社 ：東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ：1996年8月

代表者 ：代表取締役社長 安島洋平

事業内容：会計、税務、経理・財務に特化したエージェンシー（人材紹介、人材派遣、求人広告、教育事業）

U R L： https://www.jusnet.co.jp/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・福島・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）