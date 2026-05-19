株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「音楽の見取り図～聴き方・弾き方が変わる楽曲分析入門～」を、2026年5月25日に発売いたします。

音楽を聴くとき、あるいは弾くとき、どんなことからまず始めますか？ とりあえず音源の再生ボタンを押す？最初の4小節を弾いてみる？ そんな方には、ぜひ、楽譜を読み解くことから始めてほしいのです。 楽曲を構成する基本的なことから把握し、楽譜を俯瞰して、全体像を掴む。 そうすると、音楽を聴いたとき、弾いたとき、 いつもと違う景色が見え、違う音が聞こえてくるはずです。 ピアノ曲から名曲のスコアまで、一緒に読み進めるだけで、少しずつ楽譜との付き合い方がわかるようになります。 ぜひ本書で楽曲分析の一歩を踏み出してみてください。 【目次】 第1章 最初におさえておきたい基本的なこと ――音符を細かく見る前に 第2章 曲の形にはどんなものがあるだろう ――形式について 第3章 メロディーに似合う応援団とは？ ――和音と和声について 第4章 対位法という書き方 ――西洋音楽のルーツ 第5章 ソナタを分析しよう ――モーツァルト ピアノ・ソナタ K. 330 ハ長調 第6章 変奏曲を分析しよう ――ベートーヴェン パイジェルロの主題による６つの変奏曲 第7章 分析の総まとめをしてみよう ――ベートーヴェン ピアノ・ソナタ Op.13 ハ短調「悲愴」 第8章 ピアノからアンサンブルをイメージしよう ――ピアノの楽譜と耳の想像力 第9章 スコアを読んでみよう ――楽譜からアンサンブルに向き合うために 【プロフィール】 土田京子（つちだ・きょうこ） 東京都立駒場高校音楽科を経て、東京藝術大学作曲科卒業。トロント王立音楽院ピアノ科卒業。1977年から1994年まで聖徳学園短期大学（現聖徳大学）音楽科講師。1994年から2007年まで、同志社女子大学音楽科講師。東京・京都・大阪・福岡にて音楽研究グループ“ティータイムトーク”を主宰。東京・練馬にて、音楽教師の再教育塾「説き語り音楽塾」を主宰。豊かな教師力の養成に全力を挙げている。2006年より、英国王立音楽検定（ABRSM）日本事務局に協力、通訳・翻訳・各種企画に従事。その普及に尽力している。「アカンサス音楽教育研究所」所長。 ホームページ 説き語り音楽塾 http://www.otojuku.com/ アカンサス音楽教育研究所 http://www.acanthus-music.com/

【商品詳細】

音楽の見取り図～聴き方・弾き方が変わる楽曲分析入門～

定価：2,530円(10％税込) 仕様：A5判縦/170ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12220-6 商品コード：GTB01102583 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102583

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1冊でわかるポケット教養シリーズ 楽典がすいすい学べる本

定価：1,045円(10％税込) 仕様：A6判縦/288ページ ISBN：978-4-636-97285-6 商品コード：GTB01097285 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01097285

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