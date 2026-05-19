ワンキャリア主催カンファレンス『新卒採用の地図』に当社の小山が登壇

株式会社ミギナナメウエ

「即戦力RPO」などの人材事業を提供する株式会社ミギナナメウエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 古鍜冶 賢）は、新卒採用サービス「ワンキャリア」を提供する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）が主催する、新卒採用に特化した企業・団体の人事・採用担当者向けオンラインカンファレンスに登壇します。

カンファレンス概要

今回のテーマは「採用を、候補者視点でアップデートする2日間」

新卒採用市場の競争激化や採用手法の多様化が進む中、企業ごとに抱える採用課題や目指すべき採用戦略は、ますます複雑化しています。限られたリソースの中で、自社に最適な採用施策を選択し、成果につなげていくことは、多くの企業・人事担当者にとって大きなテーマとなっています。

そこで本イベントでは、新卒採用における最新トレンドや多様化する採用サービスの活用方法をはじめ、採用課題ごとに最適な戦略の考え方など、実践的なノウハウを幅広く提供します。さらに、各領域の専門家によるセッションを通じて、自社に合った採用成功への“最短ルート”を見つけるためのヒントをお届けします。

これからの採用戦略を見直し、次の一手を考える機会として、ぜひご参加ください。

登壇概要

開催日時 ：2026年6月16日(火) 11:00-11:25

タイトル ：応募者の質を一気に改善！学生の“心理”から逆算する母集団形成戦略5選

登壇者 ：株式会社ミギナナメウエ 採用支援事業部 部長 小山 うつき

カンファレンス開催概要

イベント名 ：「新卒採用の地図」採用を、候補者視点でアップデートする2日間

主催 ：株式会社ワンキャリア

開催日時 ：2026年6月16日（火）ー 17日（水） 10:00 - 16:30

参加方法 ：オンライン

参加費 ：無料

交流会：日時：2026年6月25日（木）19:10 - 21:00 （開場18:30）

会場：ワンキャリア渋谷オフィスにて開催

※お申込後、抽選の上ご参加者向けにご案内メールをお送りいたします。

詳細・お申し込みはこちら：

https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606?utm_source=miginanameue&utm_medium=email&utm_campaign=SM202606(https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606?utm_source=miginanameue&utm_medium=email&utm_campaign=SM202606)

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、大学生向け新卒採用メディア、求職者向け中途採用メディア、人事向け採用DX支援サービスの3つを展開しています。

株式会社ミギナナメウエ 会社概要

ミギナナメウエ グループについて (https://migi-nanameue.co.jp/)

本社所在地 ： 東京都渋谷区渋谷東1-22-11THE FIRST SHIBUYA 3階

代表取締役CEO： 古鍜冶 賢

設立 ： 2018年9月

事業内容 ： 採用支援事業・人材紹介事業・キャリアコーチング事業・システム開発支援事業

業界にとらわれないポートフォリオ経営で創業以来毎年、売上高200％以上の成長を継続しているベンチャー企業です。日本を代表する会社を作るというビジョンのもと、本質的な事業の創造をミッションに、現在はIT・人材領域を中心に課題解決を行っています。

事業概要

■採用支援事業

「人事を一人採用するより安く、プロの人事が面接業務以外の業務を代行する」というキャッチフレーズで、エンジニア採用をはじめ新卒から中途・CXOクラスまでの採用を幅広く提供する採用代行サービス。

20万件以上の独自データを活用しながら採用マーケティングを取り入れた支援で、企業が欲しい時に欲しい人材を採用するためのサポートを提供しています。

“採用に困ったら「即戦力RPO」”と、採用支援領域において第一想起されるサービスを目指し、日々お客様に価値提供を行なっています。

▼サービスサイト

https://saiyo.migi-nanameue.co.jp/?utm_source=prtimes

▼即戦力RPO YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuHEK0Bp8Kcqj7lhW9U4yQ

▼採用代行(RPO)の比較、おすすめサービスの料金・特徴・見極め方【2025年12月最新版】

https://saiyo.migi-nanameue.co.jp/posts-1/rpo_recommend/

■第二新卒特化の人材紹介事業

「なんとなくではなく、納得できる転職」というキャッチフレーズで、第二新卒中心に転職支援を行っています。月間4000名以上の人材の登録があり、そこから自己分析を通して求職者の軸を定めることで企業と求職者のミスマッチのないマッチングを行い、高い定着率と入社後の高い満足度を実現しています。



▼サービスサイト

https://yorisoicareer.com

■新卒人材の紹介事業

「よりそい就活」は、“入社後活躍・定着につながる納得就活”をテーマに、一人ひとりの学生に本気で寄り添う就活支援サービスです。

累計1,000名以上のキャリア支援を行ってきたアドバイザーが、学生の強み・価値観・将来像を深く理解し、自己分析から企業選び、面接対策、入社後のキャリア設計までを一気通貫でサポート。表面的な選考対策にとどまらず、学生の思考背景まで深く掘り下げることで、企業にとっても定着・活躍につながる本質的なマッチングを実現します。

■キャリアコーチング事業

「日本の労働意欲をポジティブにする」というビジョンのもと、顧客様の思考や行動の背景に向き合い、自己に対する解像度上げと「本質的に向いている仕事」の発見・実現までをサポートします。累計1500名の転職支援を行なった講師達が、当社オリジナルのカリキュラムを通して顧客様一人ひとりに寄り添い、今後のポジティブな人生に向けて伴走します。

■採用情報

株式会社ミギナナメウエでは、キャリアアドバイザー/採用コンサルタント/マーケター/キャリアコーチ/管理本部長候補/新卒などのポジションで採用をしています。

ぜひ、下のURLより採用情報をご覧ください。

▼採用HP

https://recruit.migi-nanameue.co.jp/

▼HRMOS

https://hrmos.co/pages/miginanameue/jobs

▼採用YouTube

https://www.youtube.com/@miginanameue-ch