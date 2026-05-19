WEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：Evan Luo）は、次世代を担うクリエイターの育成と作品のメディアミックス展開の一環として、プラットフォーム内の人気WEB小説『こんなはずじゃなかった～無理やり冷徹皇帝のもとに嫁がされた私が、後宮改革で活躍しいつの間にか溺愛される』（著：D）をコミカライズし、2026年6月18日よりガンガンONLINEにて連載を開始することをお知らせいたします。

ガンガンONLINEでのコミカライズ化・作画は柏りんこ氏

本作は、政略結婚により無理やり後宮に嫁がされた主人公が、持ち前の才覚と圧倒的な行動力でドロドロとした後宮の古い悪習や不条理を塗り替えていく、爽快な中華風ファンタジー・サクセスストーリーです。WEB小説版の連載当時から、主人公の小気味よい改革劇と冷徹皇帝との溺愛のギャップが多くの読者の支持を集めてきました。 今回のコミカライズにあたり、美麗なキャラクター描写とドラマチックなストーリーテリングに定評のある実力派マンガ家の柏りんこ氏が作画を担当。web小説版で描かれた魅力的な世界観が、華やかで躍動感あふれるコミックとして新たに生まれ変わりました。

【コミカライズ版 作品情報】

作品名：こんなはずじゃなかった～無理やり後宮に嫁がされた私が、後宮改革を成し遂げる～ 作画：柏りんこ 原作：D 配信開始日：2026年6月18日 配信元：ガンガンONLINE https://www.ganganonline.com/

【原作WEB小説 情報】

作品名：こんなはずじゃなかった～無理やり冷徹皇帝のもとに嫁がされた私が、後宮改革で活躍しいつの間にか溺愛される 著者：D 掲載プラットフォーム：ネオページ（https://www.neopage.com/） 作品ページURL：https://neopage.co/5rEV6N

【ネオページについて】

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

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