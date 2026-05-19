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【東芝】 統合人事給与システム「Generalist®」新バージョンを提供開始
〜AI活用基盤を整備、人財データの高度活用と人事業務の生産性向上を実現〜
当社は、統合人事給与システム「Generalist®/HR/PR」の新バージョン（V8）の提供を本日より開始します。今回、MCP注1への対応により、AI（大規模言語モデル）と業務データを安全かつ標準的につなぐAI活用基盤を整備しました。これにより、AIが人事担当者の業務を横断的に支援し、必要な情報への迅速なアクセスや、人財データの高度な分析・活用を可能にします。
人事部門の生産性向上や戦略機能へのシフトを通じて、企業の持続的な成長に貢献します。
新バージョンでは新たに「人財検索AI機能」の提供を開始します。人事担当者が自然言語で入力した要望をもとに、AIが検索意図と条件案を提示します。人財探索に伴う条件設計や検索の手間を軽減し、必要な人財情報へのアクセスを迅速化します。人財データを日常の実務でより活用しやすくすることで、検討の迅速化や説明・合意形成の効率化につなげ、人事担当者の生産性向上に貢献します。
■背景
労働人口の減少や人事部門の省人化が進む中、企業には、事業環境や社会情勢の変化に迅速に対応しながら、適所適材の人財配置や制度見直しなど、人事判断の高度化を継続的に行うことが求められています。
一方で、人財データの可視化・分析などデータ活用が進むほど、人財探索に求められる粒度は細分化しており、スキルの組み合わせや経験の深さ、将来性、配置制約など、検討観点は多様化しています。その結果、必要な人財を探索するための条件設計の設定や、探索結果の妥当性の確認、関係者への説明・合意形成に時間を要し、人財探索に伴う業務負担の増大が課題になっています。
■「人財検索AI機能」の特長
（1）自然言語による人財検索
人事担当者が文章で入力した要望をもとに、AIが検索意図を整理し、検索条件の作成を補助します。従来、職種やスキルなどの条件を細かく指定する必要があった人財検索を、文脈をもとにAIが判断することで、より自由なキーワードで直感的に検索することが可能となります。
（2）検索条件の透明性と結果の妥当性を確保
本機能では、AIは利用者の意図をもとに検索条件を整理し、実際の検索は、スキルや経験などの条件に基づいて人財を絞り込む従来の仕組みで実行します。これにより、AI活用による検索結果のブラックボックス化を防ぎ、結果の理由や根拠を明確に説明できる、透明性の高い人財検索を実現します。
（3）人事担当者の検討・判断プロセスを効率化
検索意図の整理から条件設定までを効率化することで、人財探索にかかる負荷を軽減します。検討や説明、合意形成といった業務に人事担当者がより注力できるようにします。
Generalist®では、長年培ってきた人事給与システムとしての信頼性と実績を基盤に、人事業務に適した形でAIを活用するための基盤整備と機能開発を進めています。新バージョンで整備したAI活用基盤を土台に、今後は人財データの探索・分析・説明を担うAI機能を段階的に拡充し、人財データの高度活用と人事業務の生産性向上を支援していきます。
Generalist®について
当社は、1998年に人事給与システム「Generalist®」をリリースして以降、「人」は価値を生み出す企業の「財産」であるとの考えのもと、人事処遇、教育、人材育成、働き方改革支援などを統合した人財管理ソリューション「Generalist®」へと発展させ、2026年3月末時点で9,900社以上のお客さまに導入いただいております。今後もお客さまからのご要望などをもとに機能強化を続け、さまざまな人財管理、人財データの活用をサポートしていきます。
URL：https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/gene.html
注1：MCP（Model Context Protocol）とは、AI（大規模言語モデル）と業務システム・データを安全かつ標準的につなぐための共通プロトコル（接続規格）です。
※Generalistは、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。
※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■人事給与システム「Generalist®/HR/PR」
https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/gene/hr-sa/gene-hr.html
２０２6−5−１9
株式会社 東芝
株式会社 東芝
統合人事給与システム「Generalist®」新バージョンを提供開始
〜AI活用基盤を整備、人財データの高度活用と人事業務の生産性向上を実現〜
〜AI活用基盤を整備、人財データの高度活用と人事業務の生産性向上を実現〜
当社は、統合人事給与システム「Generalist®/HR/PR」の新バージョン（V8）の提供を本日より開始します。今回、MCP注1への対応により、AI（大規模言語モデル）と業務データを安全かつ標準的につなぐAI活用基盤を整備しました。これにより、AIが人事担当者の業務を横断的に支援し、必要な情報への迅速なアクセスや、人財データの高度な分析・活用を可能にします。
新バージョンでは新たに「人財検索AI機能」の提供を開始します。人事担当者が自然言語で入力した要望をもとに、AIが検索意図と条件案を提示します。人財探索に伴う条件設計や検索の手間を軽減し、必要な人財情報へのアクセスを迅速化します。人財データを日常の実務でより活用しやすくすることで、検討の迅速化や説明・合意形成の効率化につなげ、人事担当者の生産性向上に貢献します。
■背景
労働人口の減少や人事部門の省人化が進む中、企業には、事業環境や社会情勢の変化に迅速に対応しながら、適所適材の人財配置や制度見直しなど、人事判断の高度化を継続的に行うことが求められています。
一方で、人財データの可視化・分析などデータ活用が進むほど、人財探索に求められる粒度は細分化しており、スキルの組み合わせや経験の深さ、将来性、配置制約など、検討観点は多様化しています。その結果、必要な人財を探索するための条件設計の設定や、探索結果の妥当性の確認、関係者への説明・合意形成に時間を要し、人財探索に伴う業務負担の増大が課題になっています。
■「人財検索AI機能」の特長
（1）自然言語による人財検索
人事担当者が文章で入力した要望をもとに、AIが検索意図を整理し、検索条件の作成を補助します。従来、職種やスキルなどの条件を細かく指定する必要があった人財検索を、文脈をもとにAIが判断することで、より自由なキーワードで直感的に検索することが可能となります。
（2）検索条件の透明性と結果の妥当性を確保
本機能では、AIは利用者の意図をもとに検索条件を整理し、実際の検索は、スキルや経験などの条件に基づいて人財を絞り込む従来の仕組みで実行します。これにより、AI活用による検索結果のブラックボックス化を防ぎ、結果の理由や根拠を明確に説明できる、透明性の高い人財検索を実現します。
（3）人事担当者の検討・判断プロセスを効率化
検索意図の整理から条件設定までを効率化することで、人財探索にかかる負荷を軽減します。検討や説明、合意形成といった業務に人事担当者がより注力できるようにします。
Generalist®では、長年培ってきた人事給与システムとしての信頼性と実績を基盤に、人事業務に適した形でAIを活用するための基盤整備と機能開発を進めています。新バージョンで整備したAI活用基盤を土台に、今後は人財データの探索・分析・説明を担うAI機能を段階的に拡充し、人財データの高度活用と人事業務の生産性向上を支援していきます。
Generalist®について
当社は、1998年に人事給与システム「Generalist®」をリリースして以降、「人」は価値を生み出す企業の「財産」であるとの考えのもと、人事処遇、教育、人材育成、働き方改革支援などを統合した人財管理ソリューション「Generalist®」へと発展させ、2026年3月末時点で9,900社以上のお客さまに導入いただいております。今後もお客さまからのご要望などをもとに機能強化を続け、さまざまな人財管理、人財データの活用をサポートしていきます。
URL：https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/gene.html
注1：MCP（Model Context Protocol）とは、AI（大規模言語モデル）と業務システム・データを安全かつ標準的につなぐための共通プロトコル（接続規格）です。
※Generalistは、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。
※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
■人事給与システム「Generalist®/HR/PR」
https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/gene/hr-sa/gene-hr.html
以上