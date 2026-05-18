クロスビット創業者と語る 創業からSmartHRグループ入りまでの10年の軌跡

【イベント概要】

Z Venture Capital株式会社

ZVCがシード期から出資・支援を続けてきた株式会社クロスビット。クラウドシフト管理「らくしふ」を全国30,000事業所超のサービスへと成長させ、2026年5月にはSmartHRグループへの参画を発表しました。

本イベントでは、クロスビット代表取締役の小久保 孝咲さんと、ZVCとともにシード期から共同投資を行ってきたEast Venturesの金子 剛士さんをお招きし、創業から現在に至るまでのリアルな10年間を伺います。

創業初期のハードシングス、シード期から事業拡大フェーズへの移行、組織づくり、そして起業家として重ねてきた意思決定の数々--シード期から伴走してきた2社と率直な対話をお届けします。

トークセッション後には、参加者・登壇者同士の交流の時間も用意しています。シード期を駆け抜けるスタートアップ起業家の皆さん、これから起業を考える方のご参加をお待ちしております。



【申し込み多数の場合は、承認制とさせていただきます。あらかじめご了承ください】



申し込みはこちら

https://luma.com/do8wmrqp

【日時・場所】

日時： 2026年6月9日（火）18:30 - 20:30

場所： JR渋谷駅周辺（参加承認後、メールにて詳細をご案内します）

参加費： 無料

【タイムテーブル】

18:30 - 19:30 トークセッション ＆ Q&A

19:30 - 20:30 懇親会（飲食あり）

20:30 終了

【登壇者】

▍Speaker｜小久保 孝咲（こくぼ こうさく）さん

株式会社クロスビット 代表取締役

早稲田大学政治経済学部卒。2016年に株式会社クロスビットを創業し、HR×DXの領域で事業を展開。創業事業であり主力製品である「らくしふ - Workforce Automation」は、国内導入30,000事業所を突破。2026年5月、SmartHRによるクロスビットのグループ会社化を発表。

▍Speaker｜金子 剛士（かねこ つよし）さん

East Ventures パートナー

新卒で株式会社ジャフコに入社後、シード特化の独立系VCであるEast Venturesに転籍しパートナーを務める。業種・業態を問わず若手起業家の創業したITスタートアップを中心に、年間数十社のシード新規投資を実行。担当投資先は国内外で100社以上。



▍Moderator｜湯田 将紀（ゆだ まさき）

Z Venture Capital Partner

早稲田大学社会科学部卒。ヤフー株式会社（現LINEヤフー）に入社し、メディア・広告およびデータ関連事業において、企画開発・マーケティング・財務など幅広い業務を経験。2018年よりZ Venture Capitalに参画し、国内外スタートアップへの投資および成長支援に従事。2025年より同社パートナーを務める。

【こんな方におすすめ】

シード期を駆け抜けている起業家・スタートアップ

創業初期のハードシングスをどう乗り越えるか知りたい方

これから起業を考えている方