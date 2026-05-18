JLL、ピックルボール専用屋内施設の物件選定、賃貸契約交渉、および内装プロジェクトマネジメント業務を受託

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2026年5月18日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河西 利信）は、屋内ピックルボール施設チェーン「Picklr」の日本国内におけるマスターフランチャイジーである株式会社日本ピックルボールホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ステァ 賢和チャールズ（ケントン・ステァ））より、ピックルボール専用屋内施設の物件選定・賃貸契約交渉、および内装プロジェクトマネジメント業務を受託したことをお知らせいたします。

ピックルボールは、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせた米国発祥のスポーツで、近年、日本国内でも注目を集めています。JLLは、米国においてPicklrの専任仲介（マスターブローカー）を務めており、米国内外におけるピックルボール施設の物件選定を支援しています。その知見を活かし、日本におけるピックルボール施設として、江東区豊洲の大型物流施設への出店を提案いたしました。またJLLは、新施設における内装工事のプロジェクトマネジメント業務も担当しています。施設の開業は、2026年秋頃を予定しています。

株式会社日本ピックルボールホールディングス CEO ケントン・ステァ氏は次のように述べています。

「当初より、東京都内で屋内ピックルボール施設に適した物件確保が困難な状況だった中、米国でPicklrと大変良好な関係にあるJLL社を同社からご紹介いただきました。定期的な打ち合わせ、リサーチ、現地調査を重ねた結果、この度、日本初となるピックルボール直営店の出店地を確保でき、本当に感謝をしております。私たちの使命は、日本のピックルボールに新しいスタンダードを確立することです。プロ仕様の施設、本場と同様の最高水準のプログラム、そして中長期的な成長を支えるスケーラブルなモデルを提供します。Picklrが米国で築いてきた実績を活かし、日本市場に世界水準のピックルボール体験を届けることができると確信しています。今後5年間で日本全国20ヵ所に大型ピックルボール施設を増設する計画です。計画の実現に向けて、不動産オーナー、自治体、投資家、スポンサーの方々から、新たな価値創造を担うパートナーを探しています。引き続き、日米のJLL社の力強い応援をいただくことで、実現できるものと確信しています」

Picklr CEO ジョージ・バラガン氏は次のように述べています。

「日本は精密さ、健康志向、コミュニティ意識を大切にする国であり、これらはすべて、PicklrのDNAと合致しています。日本進出は、グローバルな視野でピックルボールの新しいあり方を提案する絶好の機会です。私たちは単なる施設を作るだけでなく、新しいスポーツ文化を想像します。その文化は日本の皆さんにも深く共感していただけるでしょう」

JLL日本 ロジスティクス＆インダストリアルリーシング事業部 田中 大翔は次のように述べています。

「当社は、米国でのお取引を通じてPicklrと既に信頼関係を構築しており、そのご縁から日本での物件探しをご支援することになりました。お客様のご要件をもとに、都心にありながら競技に必要な広さを確保できる大型物流施設の最上階をご提案しました。近年、大型倉庫を保管以外の用途で活用する事例が増えており、賃料上昇により本来の倉庫用途での契約判断が難しくなる中で、本件はその新しい活用法の代表例になり得ます。JLLは引き続き、グローバルな知見を活用し、お客様の不動産ニーズを解決する不動産サービスを提供してまいります」

JLL日本 プロジェクト・開発マネジメント事業部 尹 重建は次のように述べています。

「今回のピックルボール施設は、既存の物流施設を転用する国内でも珍しい事例です。物流施設特有の高天井や広い空間を活かしながら、スポーツ施設として求められる機能性と快適性を実現するため、設計段階から施工管理まで一貫したプロジェクトマネジメントを提供しています。JLLは、コスト効率を意識しながら高品質な施設づくりを支援しています。本施設の開業に向けて、これまでの実績と知見を活用し、設計者や施工者との綿密な調整を行いながら、お客様のビジョンを確実に実現できるよう尽力してまいります」

JLLについて

JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、世界80ヵ国以上で事業を展開し、2026年3月31日時点で約113,000名の従業員を擁する総合不動産サービス会社です。200年以上にわたり、オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャル、データセンターなどのセクターにおいて、お客様が保有する不動産の賃貸借、売買、投資、建設プロジェクトマネジメント、管理などを支援しています。2025年の売上高は261億米ドルで、フォーチュン500(R)にも選出されています。

JLLは、「不動産の未来を拓き、より良い世界へ（Shape the future of real estate for a better world）」という企業目標（Purpose）のもと、お客様、従業員、地域社会とともに「明るい未来へ」と導くことを使命としています。また、JLLは豊富なデータと最先端のテクノロジーを活用し、幅広い業界のお客様に包括的な不動産サービスを提供しています。グループ会社のラサール インベストメント マネージメントは、世界の投資家ニーズに応じた不動産投資運用サービスを提供しています。

JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。詳細は https://jll.com をご覧ください。