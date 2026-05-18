『ムーミンの箱庭アプリ』11周年記念キャンペーン開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズのスマートフォン向け箱庭アプリ『ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～』は、おかげさまで2026年5月17日をもちまして11周年を迎えました。これを記念しまして5月17日より「11周年記念キャンペーン」を開催いたしております。

・ストアのURL

AppStore: https://itunes.apple.com/jp/app/moomin/id958904868

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.moo

■キャンペーン開催期間

開催期間：5/17(日) 00:00 ～ 5/31(日) 23:59

1:11周年記念ログインボーナスを実施！

期間中にログインすると、毎日アイテムやルビーがもらえるよ♪

開催期間：5/17(日) 00:00 ～ 5/31(日) 23:59

※もらえるアイテムは毎日00:00に切り替わります

２:11周年を記念しての新作デコシリーズが登場♪

限定ショップに人気デコシリーズ「彗星がやってきた」の第2弾が登場♪

販売期間：5/17(日) 00:00 ～ 5/31(日) 23:59

３:11周年SPチケットパッケージが登場♪

過去に登場した限定デコの中から好きなデコ（※）と交換できるSPチケットがセットになったパッケージが登場！

これまで欲しくてもなかなか当たらなかったデコが確実にもらえるよ♪

ルビーで購入すると、SPチケットに加えて豪華なおまけももらえるからチェックしてみてね。

※交換できるデコはアプリ内よりご確認ください。

販売期間：5/17(日) 00:00 ～ 5/23(土) 23:59

交換可能期間：5/17(日) 00:00 ～5/31(日) 23:59

4:11周年特別デコパッケージが登場！

新作限定デコ「お祝いの紙吹雪」とデコチケットがセットになった特別なデコパッケージが登場するよ♪

販売期間：5/17(日) 00:00 ～ 5/31(日) 23:59

5:11周年記念パッケージが登場！

好きなレア広場デコと交換できるチケットがもらえる特別なパッケージだよ♪

※レア広場デコチケットは激レア広場デコとは交換できません。

※チケット交換を行うことでノーマル広場デコと交換することもできます。

販売期間：5/22(金) 00:00 ～ 5/31（日) 23:59

6:抽選で11周年記念ポストカードをプレゼント！

11周年を記念して制作したポストカードを抽選でプレゼント♪

応募方法など詳細はアプリから確認してね♪

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17345/table/640_1_5033c4d94c8d08f8f83f46765c739650.jpg?v=202605180651 ]



■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームデベロッパー。

人気キャラクターをお借りしてソーシャルゲームを数多くリリースしています。

代表作に「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～（400万DL）」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発(260万DL)」など。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役社長 CEO 谷口 祐一郎

設立：2012年7月2日

事業概要：ソーシャルゲームの企画・開発・運営

会社ＨＰ：http://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「IOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。