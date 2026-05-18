大阪電気通信大学がインディーゲーム国内最大級の祭典「BitSummit PUNCH」に10年連続の出展！〜学内選考を勝ち抜いた11作品を展示、学外教育研修プログラムなど新デジタルゲーム学科の挑戦が始動〜

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