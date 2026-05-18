RemoteLOCKがBot Express「スマホ市役所」と連携開始

株式会社リモートロックジャパン

株式会社リモートロックジャパンが提供するスマートロック「RemoteLOCK（リモートロック）」は、株式会社Bot Express（本社：東京都港区、代表取締役：中嶋一樹）が提供するスマホ市役所「GovTech Express」とのシステム連携を開始しました。

従来、公共施設の運用では、鍵の受け渡しや窓口対応、現地対応などが職員の大きな負担となっていました。スマホ市役所とスマートロックを連携することで、施設予約から解錠運用までをつなげ、鍵管理にかかる業務負担を軽減できます。

スマホ市役所では、これまでSwitchBotとの連携により、施設予約と連動した解錠運用を実現してきました。今回新たにRemoteLOCKにも対応し、施設規模や設置環境に応じて、より適したスマートロックを選択できるようになります。今後、愛知県蒲郡市において、スマホ市役所の施設予約機能とRemoteLOCK連携を活用した公共施設運用が予定されています。

スマホ市役所 施設予約機能の特徴

― 予約受付から決済・通知までLINEで完結

住民は、施設の空き状況確認、予約申請、オンライン決済、利用案内の受け取りまでをLINE上で完結できます。専用アプリのインストールや新たなID登録は不要です。普段使い慣れたLINEから手続きできるため、利用者にとってわかりやすく、自治体にとっても電話・窓口・紙で分散していた受付業務を一元化できます。

― 抽選・キャンセル待ち、予約者連絡にも対応

抽選予約、キャンセル待ち、利用者区分ごとの制限など、施設ごとに異なる運用ルールに対応できます。予約者へのリマインドや緊急連絡を一斉に配信できるほか、個別の連絡事項はフォローアップ機能で案内することも可能です。抽選結果やキャンセル発生時の繰り上げ通知も自動化し、職員の管理負担を削減します。

― AIで構築し、管理業務まで効率化

スマホ市役所では、施設の種類や運用ルールに応じた予約フォームや案内を、AIに指示することで構築できます。申請データをもとに利用許可証などを自動生成し、必要な利用者へLINEで通知することも可能です。予約受付後の確認、連絡、許可、集計までをデジタル化し、職員の業務負担を軽減します。

<システムの仕組み>

Bot Expressが開発提供する官公庁専用対話型アプリケーション「GovTech Express」は、日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを評価登録する制度「ISMAP」にも登録されているSalesforceをプラットフォームとしています。LINEから入力したデータであっても、データが保存されるのはSalesforceのシステムのみです。

詳細：https://note.bot-express.com/n/ne05e2cbc12e9

RemoteLOCKとスマホ市役所のシステム連携について

― 予約情報に応じたパスコードを自動発行

受け付けた予約情報と連動し、利用施設や利用時間に応じた解錠用パスコードを自動で発行・案内できます。予約時間前に利用者へ通知する運用にも対応でき、職員による暗証番号の個別連絡や手作業での案内を減らします。対応漏れや人的ミスを防ぎ、解錠運用を効率化します。

― LINEで受け取ったコードでそのまま入室

利用者は、LINEで受け取った解錠用パスコードを使って施設に入室できます。窓口で鍵を受け取ったり、利用後に返却したりする必要がなく、予約から利用当日までの手続きをスムーズに進められます。住民にとって使いやすく、職員にとっても鍵の受け渡しや返却確認の負担を抑えられます。

― 夜間・休日の無人・省人運用を支援

スマートロック連携により、職員の立ち会いや窓口対応を前提としない施設利用が可能になります。夜間や休日を含めた非対面での運用を支援し、職員の負担を軽減しながら、住民が利用しやすい公共施設運営を実現します。施設の稼働時間や利用機会の拡大にもつながります。

RemoteLOCKについて

RemoteLOCKはWi-Fi接続型・クラウド管理機能を備えたスマートロックです。

暗証番号やFeliCa、QRコードによる入室が可能なため、不特定多数の人が利用する施設の運営と非常に親和性が高く、セキュリティの担保と施設の省人化運用の両立を図ります。室内の開き戸や引き戸、自動ドアへの取り付けはもちろん、キーボックスタイプでの活用も可能であり、体育館の入口や学校の校門、集会所や公民館など幅広い施設のタイプに導入いただけます。

現在170以上の自治体に導入されており、地域未来交付金等の活用や実証実験によるスモールスタートも可能です。

お問い合わせ

株式会社リモートロックジャパン 自治体チーム

〒164-0012 東京都中野区本町6-16-11 A.Sビル

E-mail: remotelock@kke.co.jp

公式サイト：https://remotelock.kke.co.jp/

株式会社Bot Express（ボットエクスプレス）

〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23階

E-mail: hello@bot-express.com

公式サイト：https://www.bot-express.com/

【導入自治体】https://note.bot-express.com/n/naeaa32eb2b4b

2026年4月時点で市区町村、都道府県、省庁など350以上の団体が導入。（国税庁、群馬県、北海道士幌町、秋田県湯沢市、山形県庄内町、渋谷区、練馬区、世田谷区、神奈川県座間市、金沢市、富山県魚津市、愛知県豊田市、神戸市、岡山市、広島市、高知市、福岡県古賀市、沖縄県与那原町など）