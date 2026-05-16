「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」ファイナル進出決定！対戦相手は長崎ヴェルカ

沖縄バスケットボール株式会社

本日、沖縄サントリーアリーナで行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル GAME2にて名古屋ダイヤモンドドルフィンズに勝利し、ファイナル進出が決定しました。Bリーグファイナルへの出場は5大会連続5回目となります。

ファイナルは今季リーグNo.1の勝率を誇る長崎ヴェルカと対戦します。ファイナルGAME1は、横浜アリーナにて5月23日(土)14:30 TIP-OFFです。

皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸に、チーム一丸となってリーグ制覇を目指します。横浜アリーナをホワイト&ゴールドに染めてキングスと共に戦いましょう。

■長崎ヴェルカ

クォーターファイナルにアルバルク東京、セミファイナルでは千葉ジェッツを破り、初のファイナル進出となった長崎ヴェルカ。攻守の要の#18 馬場雄大選手に加え、NBAでの経験を持つ#14 スタンリー・ジョンソン選手が、強靭なフィジカルで一度乗り出したら止められない突破力を発揮。さらに、高精度の3Pシュートを誇る#5 イ・ヒョンジュン選手が外から射抜くことで、的を絞らせないオフェンスでリーグ初制覇を目指します。

■りそなグループB.LEAGUE FINALS 2025-26試合日程

会場：横浜アリーナ

日程：

・GAME1 5月23日(土) 14:30 TIP-OFF

・GAME2 5月24日(日) 13:05 TIP-OFF

・GAME3 5月26日(火) 19:05 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

▽りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26特設サイト

https://www.bleague.jp/postseason/2025-26/

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