スポーツ後の特有のニオイ・通気性に着目。「カーポッド デュアルコア スポーツ用 ジェルマジックボール洗剤」新発売

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京営業所：東京都渋谷区）は、「Kapod（カーポッド）」ブランドより、スポーツ後のニオイ・衣類ケアに着目した洗濯用洗剤「カーポッド デュアルコア スポーツ用 ジェルマジックボール洗剤」を、2026年5月13日より期間限定で各ECで新発売いたしました。

本製品は、運動後の汗や皮脂によるニオイ汚れに着目しながら、スポーツウェア特有の通気性・吸汗速乾性・伸縮性などの機能性にも配慮した、スポーツシーン向けジェルマジックボール洗剤です。

洗浄・消臭※1・静電気防止・吸水性サポートを1粒に凝縮し、毎日のスポーツウェア洗濯を、より手軽で快適なものへ導きます。



※1 特定の試験環境下での効果。すべての臭いに対する効果ではありません。

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運動後の汗やニオイ悩みに寄り添いながら、スポーツウェア本来の快適性にも配慮した、スポーツシーンのためのランドリーケア。

洗うたびに、衣類を清潔に整え、動きやすさや心地よさをサポート。

毎日のトレーニングや部活動、アクティブなライフスタイルを、洗濯から支えるブランドです。

■ スポーツウェアのために設計された「Dual Core」処方

「カーポッド デュアルコア スポーツ用」は、スポーツウェア特有の悩みに着目した専用設計。

汗や生乾きによる気になるニオイを洗浄しながら、衣類本来の通気性や吸汗速乾性を保つことを目指した処方設計を採用しています。さらに、洗浄成分を約7倍※2配合し、運動後のウェアをすっきり洗い上げます。

※2 自社従来品（非濃縮洗剤）の標準使用量比較

■ 「静電気防止」と「吸水性アップ」を両立

親水性成分を配合することで、「静電気防止」と「吸水性アップ」の2つの機能を両立。親水性成分が繊維を包み込み、適度なうるおいを保つことで、乾燥した衣類に発生しやすい静電気を抑えます。

また、水をはじきやすいポリエステルなどの繊維にもなじみやすくなることで、タオルや衣類の吸水性をサポート。静電気を抑えながら、スポーツウェア本来の快適性を保つ処方設計となっています。

■ 汗臭・生乾き臭にも配慮した消臭設計

特殊消臭成分を配合し、運動後に残りやすい汗臭や不快臭をしっかり洗浄。

さらに、99％消臭テスト済み※3、汗臭の原因成分であるアンモニアを99％除去※4するなど、スポーツシーンで気になりやすいニオイ悩みに配慮しています。

※3 自社調べ。特定条件下での試験結果。すべての臭いに対する効果ではありません。

※4 アンモニアに対する試験結果。使用環境や汚れの程度により異なります。

■ ピュアグリーンとフレッシュシトラスの香り

TOP：柑橘系、フレッシュノート

MID：松の木の香り、ユーカリ

BASE：フォレストノート

香りは、ピュアグリーンとフレッシュシトラスをベースにした、爽やかで清潔感のある香り。

まるで木々に包まれた森の中にいるような、すっきりとした印象に仕上げました。

スポーツ後のリフレッシュタイムにも心地よく寄り添います。

■ 商品概要

商品名：カーポッド デュアルコア スポーツ用 ジェルマジックボール洗剤

発売日：2026年5月13日 （期間限定）

容量：28個入り

価格：1500円(税込) ※参考小売価格

販売：

OUJI SHOP (自社EC)：https://www.oujishop.jp/products/kapod_sports?_pos=21&_sid=716f4aadf&_ss=r(https://www.oujishop.jp/products/kapod_sports?_pos=21&_sid=716f4aadf&_ss=r)

楽天市場(王子製薬公式)： https://item.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8y2118aa/

■王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社

東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519

<お問い合わせ窓口>

TEL:03-6812-9278

Mail： contact.skjp@ouji.com

＜お客様窓口＞

お客様相談係り

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