「シングルモルトジャパニーズウイスキー 山鹿ザ・ファースト」TWSC 2026 金賞受賞のお知らせ

株式会社山鹿蒸溜所

山鹿蒸溜所（所在地：熊本県山鹿市鹿央町合里980-1 代表取締役 本坊 正文）は、当蒸溜所初の 「シングルモルトジャパニーズウイスキー 山鹿ザ・ファースト」 が、アジア最大級の蒸留酒品評会

「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」（以下TWSC） において、

金賞（Gold Award） を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞は、山鹿蒸溜所が大切にしてきたウイスキーづくりへのこだわりと、

品質を最優先に据えた取り組みが高く評価されたものであり、

当蒸溜所にとって大きな節目となる栄誉です。

受賞概要

コンペティション名：「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」

受賞内容：金賞（Gold Award）

受賞商品：「シングルモルトジャパニーズウイスキー 山鹿ザ・ファースト」

カテゴリー：洋酒部門

「シングルモルトジャパニーズウイスキー 山鹿ザ・ファースト」について

「山鹿ザ・ファースト」は、山鹿蒸溜所で初となるシングルモルトジャパニーズウイスキーとして

2025年10月に誕生しました。

製品コンセプトは、「エレガント」「フルーティー＆クリーミー」。

山鹿灯篭踊りを舞う女性たちの”エレガント”さを表現した、”フルーティー”で”クリーミー”な味が

特徴です。

仕込み水には山鹿の自然が育んだ水を使用し、蒸溜から熟成に至るまで一貫して丁寧な工程を重ねる

ことで、山鹿蒸溜所が目指す方向性とこだわりを体現する一本として仕上げました。

本製品は、今後の山鹿蒸溜所のウイスキーづくりを示す“最初の一歩”として位置づけられています。

今後の展望

山鹿蒸溜所は、今回のTWSC金賞受賞を励みとし、

「エレガント」「フルーティー＆クリーミー」 というコンセプトのもと、

今後も品質を最優先に据えたウイスキーづくりに真摯に取り組んでまいります。

山鹿ならではの個性を国内外へ発信し、

日本のクラフトウイスキー文化のさらなる発展に貢献することを目指します。

山鹿蒸溜所について

山鹿蒸溜所は熊本県山鹿市に位置し、

地域の自然環境と文化を背景にウイスキー製造を行っています。

クラフト蒸溜所ならではの丁寧なものづくりを大切にし、

「土地の個性を映すウイスキー」を追求しています。

公式WEBサイト：https://yamagadistillery.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社山鹿蒸溜所

担当：藤本 哲朗

TEL：0968-36-3400

E-mail：t-fujimoto@yamagadistillery.co.jp