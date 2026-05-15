第6回 美容医療シンポジウム開催のお知らせ

株式会社LiberateBeauty

美容医療業界の持続的な成長と組織力の向上を目的に、「第6回 美容医療シンポジウム ―組織が伸びるクリニックの基盤を創る マネジメントセミナー―」を、2026年6月11日（木）に開催します。

今回は「組織が伸びるクリニックの基盤づくり」をテーマに、HR（人材戦略）・教育の仕組み化・モチベーション管理と面談術を、全3セッションのワーク形式で学べる実践型プログラムをご用意しました。

■開催の背景

美容医療業界はいま、施術技術や集客力に加えて「人と組織」で差がつく時代へと変わりつつあります。

「自分でやった方が早い」「育成が属人化している」「現場と管理の板挟みで限界…」

LiberateBeautyは、マネジメント・マーケティング支援の現場を通じて、多くの経営者やリーダーがこうした悩みを抱えている姿を見てきました。

一方で、現場スタッフが体系的に人材育成やマネジメントを学べる機会はまだ限られています。クリニックの成長と個人のキャリアを同時に高めるために、「組織の基盤をつくる」スキルを一緒に磨きたい--この想いから、本シンポジウムを企画しました。

■プログラム構成

セッション1｜クリニック経営におけるHR（人材）の重要性

なぜ今、美容医療にマネジメントが必要なのか。人材を経営資源として捉える視点と、組織設計の考え方を学びます。

セッション2｜属人化を脱する「教育の仕組み化」

「担当者が変わると質が変わる」を解消するために。再現性のある育成体制をどう設計するか、実践的なフレームワークでお伝えします。

セッション3｜スタッフが定着・成長するモチベーション管理と面談術

離職を防ぎ、スタッフの力を引き出すために必要な関わり方とは。面談の設計・運用方法まで、すぐに現場で使える内容をお届けします。

■タイムテーブル

13:00 開場

13:30 開演・開会宣言

13:35 セッション1（登壇：真山綾美）

14:30 セッション2（登壇：原田丈志）

15:30 休憩

15:45 セッション3（登壇：エミリー）

16:45 質疑応答・ディスカッション

17:30 閉会

■こんな方におすすめ

・スタッフ育成やチームづくりに課題を感じている経営者・院長

・現場をまとめる立場のマネージャー・事務長・リーダー層

・チームの定着率・成長を高めたい美容ナース・カウンセラーなどのコメディカルスタッフ

・将来的に教育やマネジメントに関わりたい方

■登壇者

真山 綾美（株式会社LiberateBeauty 代表取締役／LIAN clinic マネージャー）

原田 丈志（クリニックマネージャー）

エミリー（一般社団法人美容カウンセラー協会 代表理事）

※順不同、敬称略

※やむを得ない事情により登壇者が変更となる場合がございます。

■開催概要

日時：2026年6月11日（木）13:30～17:30（13:00 開場）

会場：ネクシーズスクエアビル3階（〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4）

開催形式： 現地開催 および オンライン配信（事前申込でアーカイブ配信あり）

定員：現地参加 先着40名

参加費：7,700円（税込）

主催：株式会社Liberate Beauty

お申し込み開始：2026年4月30日（木）00:00～

■代表メッセージ

美容医療は"人"の力で成り立つ産業です。

どれだけ優れた技術があっても、チームが機能しなければ、クリニックは成長しません。

育てる仕組みを持つこと、スタッフが安心して力を発揮できる環境を整えること--それこそが、これからのクリニックに必要なマネジメントだと思っています。

経営者も、マネージャーも、現場スタッフも。「組織の基盤を一緒につくる」時間にしたいと思います。

ー LiberateBeauty 代表取締役 真山 綾美

■お申し込みはこちら

▼現地参加

https://eventpay.jp/event_info?shop_code=3933524248372387&EventCode=C610821012(https://eventpay.jp/event_info?shop_code=3933524248372387&EventCode=C610821012)

▼オンライン参加

https://eventpay.jp/event_info?shop_code=3933524248372387&EventCode=C797332183(https://eventpay.jp/event_info?shop_code=3933524248372387&EventCode=C797332183)

■メディアお問い合わせ先

株式会社LiberateBeauty

広報部：熊澤糸織

E-mail：press@liberatebeauty.co.jp

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