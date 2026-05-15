中国ドラマ「春花焔～Kill Me Love Me～」DVD-BOX発売＆各プラットフォームにて配信決定！

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「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」ウー・ジンイエン×「花間令～Lost in Love～」「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」リウ・シュエイー豪華共演！

復讐を秘める刺客と乱心を装う皇子、危険な香り漂うラブロマンス時代劇「春花焔～Kill Me Love Me～」DVD-BOXを2026年8月5日（水）に発売いたします。

「瓔珞」ウー・ジンイエン×「花間令」リウ・シュエイー豪華共演！

圧倒的な美に魅了される、危険な香り漂うラブロマンス時代劇！

「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」などの華麗なキャリアを誇るウー・ジンイエンは、復讐心を秘めた美しき刺客を熱演。

ウー・ジンイエン（呉謹言）／眉林（メイ・リン）役

一方、「少年歌行～Beginning of the Legend～」「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」「花間令～Lost in Love～」など、話題作への出演が続き注目を集めるリウ・シュエイーが、“虐殺将軍”として民から憎まれる皇子役で退廃的な色香を放つ。

リウ・シュエイー（劉学義）／慕容蓂和（ムーロン・ジンホー）役

実力派俳優たちが織りなす、“危険な香り漂う”愛と復讐の物語です。

殺意が、愛に変わる――

復讐を誓う刺客と憎き皇子が織りなす、痛切な愛

ウー・ジンイエン演じる眉林（メイ・リン）は、青州での放火大虐殺により家族を失い。、その元凶となった大炎の第三皇子・慕容蓂和（ムーロン・ジンホー）を自らの手で葬り去ろうと、身分を捨てて刺客となります。

一方、リウ・シュエイー演じる慕容蓂和は、威北軍の指揮官として青州奪還成功という手柄を立てながらも、青州を火の海に変えた“虐殺将軍” として民から憎まれています。しかし、慕容蓂和もまた運命の鎖に苦しみ、自らを蔑み狂人として振る舞っていました。“殺したい”という憎しみから“愛したい”と変化する時、二人を待つ運命とは――。

ビー・ウェンジュン、バロン・チェンらイケメン俳優が物語を彩る！

ヒロインを見守る心優しき皇子を演じるのは、「想いの温度差 ～九霄寒夜暖～」「イジワルな初恋～No.1には逆らえません！」で注目を集めるビー・ウェンジュン。そして、弟への嫉妬に燃える野心家の長男役を「江湖英雄伝～HEROES～」「夢幻の桃花～三生三世枕上書～」で存在感を放つバロン・チェンが大人の魅力で熱演しています。画面を埋め尽くすのは、まさに至高の眼福といえる美しき俳優たちの競演。主演から脇役まで、最高峰のビジュアルを誇るスターたちの共演にご注目ください！

あらすじ

長年にわたり、覇権を争う大炎と西焉。ある日、青州を西焉から奪還した大炎の軍が、住民もろとも焼き尽くすという非道な行いを実行する。炎に包まれた青州で、最愛の家族を失った眉林（メイ・リン）は、この惨劇を仕組んだとされる大炎の三皇子・慕容蓂和（ムーロン・ジンホー）への復讐を誓う。10年後、眉林は青州人としての素性を捨て、暗殺者集団「暗廠（あんしょう）」の刺客となる。ある任務の指令を受けた彼女は、暗廠の主人が仕掛けた毒によって命を握られ、従うほかなかった。その標的こそ―― 仇である慕容蓂和。政略結婚のため大炎に送られた100人の美女の一人として宮中に潜入した眉林は、“虐殺将軍”として憎まれ恐れられる皇子に近づきながら、復讐の機会を伺うのだが…。

キャスト

ウー・ジンイエン（呉謹言）／ 眉林（メイ・リン）役／「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」リウ・シュエイー（劉学義）／慕容蓂和（ムーロン・ジンホー）役／「花間令～Lost in Love～」「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」ビー・ウェンジュン（畢雯珺）／越秦（ユエチン）役／「イジワルな初恋 ～No.1には逆らえません！～」「想いの温度差～九霄寒夜暖～」バロン・チェン（陳楚河）／子顧（ズーグー）役／「江湖英雄伝～HEROES～」 「夢幻の桃花～三生三世枕上書～」

発売情報

■発売元：「春花焔～Kill Me Love Me～」パートナーズ

■発売日：

＜セル＞

DVD-BOX１ ・・・2026年8月5日（水）

DVD-BOX２ ・・・2026年9月2日（水）

DVD-BOX３ ・・・2026年10月2日（金）

＜レンタル＞

Vol.1～6・・・2026年8月5日（水）

Vol.7～11・・・2026年9月2日（水）

Vol.12～16・・・2026年10月2日（金）

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/shunkaen/

■トレーラー

https://youtu.be/CktmnFy4_Tc