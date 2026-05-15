Gausiumの清掃ロボット「Mira」、ISSA Show North America 2025「年間イノベーション賞」を受賞

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

【米国ラスベガス発】世界的な清掃・施設管理業界のイベント「ISSA Show North America 2025」(https://gausium.com/ja/news/gausium-to-showcase-next-generation-ai-cleaning-robots-and-lead-educational-session-at-issa-show-north-america-2025/)において、AI搭載自律清掃ロボットのグローバルリーダーであるGausiumの次世代型床洗浄ロボット「Mira」が、同イベントの「年間イノベーション賞」オートメーション・機器部門を受賞しました。

本賞は、安全性、効率性、衛生管理、持続可能性の観点から、業界の変革に貢献する革新的な技術・ソリューションを表彰するものです。Mandalay Bay Convention Centerで開催された授賞式において、Miraは同分野の多数の競合製品の中から、優れた性能と革新性が評価され、受賞製品に選出されました。(https://gausium.com/ja/contact/)

受賞のポイント：Mira × Gausium Leaves(https://gausium.com/ja/contact/)による革新的ソリューション

Miraは、事前に「ISSA Innovative Leaders Program」にも選出されており、高い清掃性能、スマートな自律機能、環境配慮を両立するソリューションとして国内外から注目を集めています。

l 掃引・洗浄の同時実行：プレスイープ機能により、1回の走行でごみの回収から床洗浄までを効率的に完了

l メンテナンス工数の大幅削減：遠隔導入機能と自浄式汚水タンクにより、日常管理の負担を軽減

l 優れた小回り性能：幅約66cm（26インチ）のコンパクト設計により、狭い通路でもスムーズに走行可能

l 環境配慮設計：専用洗剤「Gausium Leaves」と最適化された薬剤制御により、無駄な薬剤使用や廃棄の削減に貢献

l ESG・持続可能性への貢献：清掃業務の効率化と環境負荷低減を両立し、現代の施設運用ニーズに対応

MiraとGausium Leavesの組み合わせは、清掃品質の向上に加え、運用の簡素化と持続可能な効果を実現し、業界に新たな基準を提示しました。

競争が激しいオートメーション・機器部門での受賞

「オートメーション・機器部門」は、自律走行システム、ロボティクス、先進清掃機器などが集まる、ISSA Innovation Programの中でも特に競争が激しい部門です。今回の受賞は、Gausiumの技術力と製品力(https://gausium.com/ja/technology/)が国際的に高く評価されたことを示しています。

Gausiumグローバル戦略マーケティング・事業開発本部長 コメント

Gausium(https://gausium.com/ja/)グローバル戦略マーケティング・事業開発本部長のPeter Kwestroは、次のように述べています。

「イノベーションが集まるこの分野で、引き続き最前線に立てることを大変誇りに思います。MiraとGausium Leavesは、まさに本賞が求める『未来を見据えた、インパクトのあるソリューション』です。その設計思想と環境配慮の姿勢は、清掃産業全体にとって意義深い一歩となります。」

Gausiumについて

Gausiumは、AI搭載自律清掃ソリューションのグローバルリーディングカンパニーです。世界70カ国以上で、4,000社を超えるお客様にサービスを提供しています。

商業用床洗浄ロボット、充電・回収ステーション、クラウド管理プラットフォーム、高度なソフトウェアなど、包括的な製品・ソリューションを展開。清掃・施設サービスのインテリジェント化とデジタルトランスフォーメーションを推進し、人と企業がよりスマートに、安全に、持続可能に働ける社会の実現を目指しています。