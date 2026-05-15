株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、中村 利之が新たに執行役員に就任したことをお知らせいたします。この度の新体制により、更なる事業拡大に向けて一層の経営体制強化を図ります。

■新執行役員プロフィール

中村 利之（なかむら としゆき）

大学卒業後、ERP、ビッグデータ、IoT、機械学習をテーマに、ITアーキテクトとしてシステム開発に従事。ベンチャー企業では子会社設立に携わり、代表取締役、執行役員VPoE、開発部長を歴任し、グロース市場へのIPOに貢献。2022年11月に株式会社ジーニーへ入社後、マーケティングSaaS事業の開発を統括。現在はグループ会社であるソーシャルワイヤー取締役CTOを担当し、2026年5月よりジーニーの執行役員に就任。

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：816名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/