【札幌パークホテル】「四川料理 桃源郷」料理長 山田晃司 特別賞味会 開催　開催日：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌パークホテル（札幌市中央区、総支配人：齊 広樹）では、2026年6月26日（金）から6月28日（日）までの3日間、当館4階「四川料理 桃源郷」にて、料理長の山田晃司による特別賞味会「晩餐会物語 四川理想郷ディナーコース」を開催いたします。

本賞味会では「四川料理 桃源郷」料理長である山田が、長年培ってきた技術とお客様への感謝を一皿一皿に込めた全8品のコース料理をお届けいたします。「海老の四川チリソース煮 黄金男爵と自家製麻辣醤のサラダ」や「低温調理による北海道産和牛のオイスターソース仕立て」など、素材の持ち味を最大限に引き出した料理を通じて、北海道の豊かな食材と本格的な四川料理の技が織りなす味わいをお愉しみいただけます。「一皿に人生を。」心と身体をじんわりと温めるような、深い思いやりとともに。心安らぐひとときと、四川料理の奥深い味わいをご堪能ください。

1964年の開業から60余年にわたり地域とともに歩んできた札幌パークホテルは、2027年2月28日をもって閉館いたします。これまでの長年のご愛顧への感謝の気持ちを込め、「ありがとうを、ひとつ、ひとつ。」この言葉を胸にお客様をお迎えするとともに、フィナーレに向けて様々な企画に取り組んでまいります。

「四川料理 桃源郷」料理長 山田晃司 特別賞味会

「晩餐会物語 四川理想郷ディナーコース」 概要

URL：https://park1964.com/topics/14663/

ご予約・お問い合わせ：

011-511-3136（食堂予約係）

●開催日時：

2026年6月26日（金）～6月28日（日）

17:00～19:00（L.O.）

※2日前までにご予約ください。

●会場：4階 四川料理 桃源郷

●価格：

おひとり様 16,000円（税・サ込）

フリードリンク おひとり様 2,000円（通常価格：3,500円）

●メニュー：

・北海道産帆立貝とグリーンアスパラガスの自家製XO醬炒め

・エゾアワビとなまこ入りふかひれの煮込み

・ジャスミン茶のグラニテ

・海老の四川チリソース煮 黄金男爵と自家製麻辣醤のサラダ

・低温調理による北海道産和牛のオイスターソース仕立て

他全8品

※料理画像はイメージです

「四川料理 桃源郷」料理長 山田 晃司（やまだ こうじ）

1996年4月札幌パークホテルに入社。2018年四川料理桃源郷調理長に就任後、2020年札幌パークホテル料理部門 中華調理課長に就任し現在に至る。

「一皿に人生を。」料理に救われた30年。人を笑顔にし、心を元気にする料理の力を信じています。心にそっと寄り添い、温かさと安心を届ける一皿を作ることが私の喜びです。

札幌パークホテル 2027年2月28日の閉館にむけ「とびきりのエンディングへ。」

URL：https://www.granvista.co.jp/thanks_park1964/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌パークホテル

札幌パークホテルは、1964年7月に緑溢れる中島公園の中に開業しました。お客様が自分を取り戻し輝かせることができるシティ・リゾートホテルとして、また国際都市札幌における社交場、コンベンションホテルとして、国際化時代に対応した数々の実績を挙げております。1972年、オリンピック冬期札幌大会のIOC本部ホテルをはじめ、2000年にはJCI（国際青年会議所）世界会議、アジア国連軍縮会議等、多くの国際会議・コンベンションの施設として指名を受けております。また、皇族の方々を始め、多くの賓客・各国の要人をおもてなししてきた歴史と伝統により、お客様からも高い信頼を得ております。



※札幌パークホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌パークホテル

所在地：〒064-8589 北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

開業：1964年7月10日

構造：地上11階・地下3階

客室数：216室・357名

URL：https://park1964.com/

Facebook：https://www.facebook.com/park1964

Instagram：https://www.instagram.com/sapporo.parkhotel/