Sigma BFがカメラグランプリ2026の「カメラ記者クラブ・企画賞」を受賞

株式会社シグマ

株式会社シグマ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：山木和人）のレンズ交換式フルサイズミラーレスカメラ［Sigma BF］が、カメラグランプリ 2026において、「カメラ記者クラブ・企画賞」を受賞致しました。

カメラグランプリ2026は、写真・カメラ専門の雑誌・Web媒体の担当者の集まりであるカメラ記者クラブが主催し、カメラグランプリ2026実行委員会（実行委員長・大江 航）の運営のもと選考委員が組織され、2025年4月1日～2026年3月31日に発売された製品から各賞を選考いたしました。



「カメラ記者クラブ賞」は、カメラ記者クラブ会員が「大賞」「レンズ賞」を受賞した製品を除くすべてのカメラと写真製品・機材を対象に、大衆性・話題性・先進性に特に優れた製品を選んだものです。



弊社デジタルカメラ製品においての受賞は、Sigma DP1（2008年）、Sigma DP Merillシリーズ（2013年）に続き3回目となります。



今後もさらなる画質の追求と、本質性能を第一義とした撮影機材を中心に、お客様に真に喜ばれる製品の開発に努めてまいります。

受賞概要

受賞部門：「カメラ記者クラブ賞・企画賞」

受賞製品：Sigma BF

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/cameras/bf/

選考理由：

"撮る"という行為の本質に立ち返る設計思想のもと、操作系および表示系を極限まで簡素化することで、撮影そのものに深く集中できる独自のユーザーインターフェースを実現した点を高く評価。さらに、アルミ削り出しによるユニボディ構造は高い剛性と工芸的な美しさを両立し、カメラというプロダクトの物質的魅力を大胆に表現する。多機能化が進む従来の流れとは異なったアプローチからカメラの存在意義を問い直し、新たな価値と方向性を提示したその革新性は特筆に値する。

---受賞についての詳細はカメラ記者クラブのウェブサイト(http://www.cjpc.jp/#:~:text=2026.2.24%20%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA2026,%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%26%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E8%B3%9E%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B&text=%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%8C%E9%81%B8%E3%81%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E8%B3%9E%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%8C,%E8%B3%9E%E5%93%81%E3%82%92%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)よりご覧ください。

カメラグランプリについて

カメラグランプリ2026は、写真・カメラ専門の雑誌・Web媒体の担当者の集まりであるカメラ記者クラブ（1963年9月発足、2026年4月現在8媒体1団体が加盟、代表幹事・柴田 誠）が主催し、カメラグランプリ2026実行委員会（実行委員長 大江 航）の運営のもと選考委員が組織されています。

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす



Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。



www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com)

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