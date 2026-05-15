「月刊ぎふとPREMIUM」5月号好評発売中！市場規模450億円のぬいぐるみ市場を大解剖

株式会社ビジネスガイド社

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1）などを展開する株式会社ビジネスガイド社は5月1日（金）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2026年5月号を発売しました。

巻頭特集では「市場規模450億円 成長続くぬいぐるみ市場」を展開。今、玩具市場全体を牽引する「ぬいぐるみ」は、実店舗との相性がよいだけでなく、「モノ消費」、「体験消費」に続く潮流として指摘される「関係性消費」の象徴的なアイテムです。今号では有識者や有力ぬいぐるみメーカー、小売店、ぬいぐるみ催事関係者などへの取材を通して、ぬいぐるみ市場の今後を分析しました。

また、「ギフトオケージョン別研究 分析と攻略法」も展開。「ブライダル」、「フューネラル」、「父の日・母の日」、そして「五節句」の4つのギフトモチベーション（オケージョン）について、市場や最新動向の分析から、現状と可能性を追求します。

さらに、「PIショーリポート」や「PIショーで見つけた日本の良きモノ」なども掲載。ギフト流通関係者必見の内容です。

※1：日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）

※2：自社調べ（調査年月：2026年2月）、前回（第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026（26年2月4日～6日開催））実績・・出展社数2789社、 来場者数22万6166人

注目のトピック

巻頭特集 市場規模450億円 成長続くぬいぐるみ市場

伸長が続き、玩具市場全体を牽引する「ぬいぐるみ」を昨年に引き続き特集。かわいさや癒やしなどモノとしての価値だけでなく、持ち歩きや撮影、共有といった体験・コミュニケーションの媒介としての機能に注目が集まり、ぬいぐるみを筆頭に「体験消費」、さらには「関係性消費」の潮流が指摘されています。

今回は有識者やタカラトミーアーツ、セキグチ、グレイ・パーカー・サービスなどの有力メーカー、博品館TOY PARKなどの売り場や「ぬいフェス」、「ぬいぐるみパーク展」の各イベント関係者などへの取材を通して、ぬいぐるみ市場の動向を多角的に分析しました。

＜掲載企業・団体（掲載順）＞

日本玩具協会、SHIBUYA109 lab.、博品館TOY PARK、三英貿易、日本玩具文化財団、クラックス、ヘッズ、セキグチ、タカラトミーアーツ、グレイ・パーカー・サービス

ギフトオケージョン別研究 分析と攻略法

一般にカジュアルギフトやプチギフトが伸びていると指摘されることの多いギフト業界ですが、冠婚葬祭や節句、記念日などのギフトオケージョン・モチベーションにも、まだまだ可能性があります。

「フューネラル」、「ブライダル」、「母の日・父の日」、そして端午の節句をはじめとした「五節句」のギフト視点から見た特徴を分析するとともに、市場や最新動向などを踏まえ、攻略法を追求しました。

第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026リポート／シリーズ「伝統と革新」第2弾 PIショーで出会った「日本の良きもの」

今年4月に開催された「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」（PIショー）を徹底リポート。概要やイベント紹介、新製品コンテストの受賞結果、注目出展社の取材に加え、関連企画「PIで見つけた日本の良きモノ」も展開しました。

その他

イオンモール津田沼Southやワークマンの最新動向などを掲載。さらに、6月に開催される「福岡ギフト・ショー2026／福岡プレミアム・インセンティブショー2026」や、9月の「第102回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2026」、そして11月の「第3回東京インターナショナル・ギフト・ショー in ソウル2026」の情報など、展示会情報も満載です。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2026年5月号

発売日：2026年5月1日（金）※電子版は2026年5月10日（日）

定価：1100円 (本体価格：1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

詳細はこちら（月刊ぎふとPREMIUM 公式サイト）

https://www.giftbook.co.jp/premium/

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次号以降の主な特集予定

・2026年6月号（2026年6月1日（月）発売予定）

食とギフト、ペット雑貨特集、お中元企画

・2026年7月号（2026年7月1日（水）発売予定）

ギフトショップ 地域ルポ（近畿編）、IPビジネスとギフト

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・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

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・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体

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