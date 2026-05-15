空冷式モジュール型ヒートポンプユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（スクロール型、スクリュー型）・分析レポートを発表
2026年5月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空冷式モジュール型ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空冷式モジュール型ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空冷式モジュール型ヒートポンプユニット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は4997百万ドルと評価されており、2031年には6570百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.0％であり、省エネルギー需要や空調設備の高度化を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空冷式モジュール型ヒートポンプユニットは、冷暖房機能を備えた柔軟性の高い空調システムです。複数の独立したモジュールで構成され、それぞれが単独で稼働することも並列運転することも可能です。
この設計により、需要に応じて段階的に容量を拡張でき、初期投資の負担を軽減できます。また、設置や保守が容易であり、システムの信頼性と運用効率を高めることができます。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはスクロール型とスクリュー型に分類され、それぞれ性能や用途に応じて選択されます。用途別では商業用、住宅用、産業用に分かれており、特に商業施設や大型建物での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Climaveneta、Johnson Controls、Mammoth、Euroklimat、Trane、Nanjing Tica Climate Solutions、Midea、Haier、Tsinghua Tongfang Artificial Environment、Guangdong Lingxin Refrigeration Equipmentなどが主要企業として挙げられます。
さらにGuangdong Eurasian Refrigeration Equipment、McQuay、Zhejiang Guoxiang、FEDDERS、Ningbo Green、Qingdao Dingxin Kejia New Energy、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Beijing Holtop Air Conditioning、Zhejiang SinoKing、Ruidong Group、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipmentなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品性能や省エネルギー技術の向上により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化により需要が拡大しており、北米でも高効率空調システムへの関心が高まっています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに市場が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、省エネルギー需要の増加、建築設備の高性能化、環境規制の強化が挙げられます。一方で、設備導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。
また、スマート制御技術や再生可能エネルギーとの統合により、新たな成長機会が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空冷式モジュール型ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空冷式モジュール型ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空冷式モジュール型ヒートポンプユニット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は4997百万ドルと評価されており、2031年には6570百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.0％であり、省エネルギー需要や空調設備の高度化を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空冷式モジュール型ヒートポンプユニットは、冷暖房機能を備えた柔軟性の高い空調システムです。複数の独立したモジュールで構成され、それぞれが単独で稼働することも並列運転することも可能です。
この設計により、需要に応じて段階的に容量を拡張でき、初期投資の負担を軽減できます。また、設置や保守が容易であり、システムの信頼性と運用効率を高めることができます。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはスクロール型とスクリュー型に分類され、それぞれ性能や用途に応じて選択されます。用途別では商業用、住宅用、産業用に分かれており、特に商業施設や大型建物での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Climaveneta、Johnson Controls、Mammoth、Euroklimat、Trane、Nanjing Tica Climate Solutions、Midea、Haier、Tsinghua Tongfang Artificial Environment、Guangdong Lingxin Refrigeration Equipmentなどが主要企業として挙げられます。
さらにGuangdong Eurasian Refrigeration Equipment、McQuay、Zhejiang Guoxiang、FEDDERS、Ningbo Green、Qingdao Dingxin Kejia New Energy、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Beijing Holtop Air Conditioning、Zhejiang SinoKing、Ruidong Group、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipmentなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品性能や省エネルギー技術の向上により競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化により需要が拡大しており、北米でも高効率空調システムへの関心が高まっています。
アジア太平洋地域では都市化の進展とともに市場が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、省エネルギー需要の増加、建築設備の高性能化、環境規制の強化が挙げられます。一方で、設備導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。
また、スマート制御技術や再生可能エネルギーとの統合により、新たな成長機会が期待されています。