香水を“持ち運ぶツール”へ。リフィル式フレグランスブランド「HAZE Tokyo」が6月1日ローンチ

J&T Partners株式会社

J&T Partners株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：朱 鎭應）は、「香りで、思考と空気を整える。」をコンセプトに、10mLリフィルを専用ケースに差し替えて持ち運ぶリフィル式フレグランスブランド「HAZE Tokyo（ヘイズ トウキョウ）」を、2026年6月1日（月）にローンチします。



第一弾商品として、Black / WhiteのRefillable Caseを含むStarter Set 2種と、時間帯や気分に合わせて使い分ける3種の香り「Soft Dawn」「Still Moss」「Nightwalk」を、公式オンラインストア（https://hazetokyo.com/）にて発売します。

また、発売後にはPOP-UP STOREシリーズ「Moments in Between」を東京都内で全3回開催予定です。第1回となる「01 Yoyogi Park」は、2026年6月4日（木）～6月7日（日）に、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」から徒歩2分、小田急線「代々木八幡駅」から徒歩5分の会場にて開催いたします。

手のひらに収まるサイズ感と、持ち運ぶツールとしての佇まいを表現したHAZE Tokyoのリフィルケース。

HAZE Tokyoは、「香りで、思考と空気を整える」をコンセプトに生まれたフレグランスブランドです。慌ただしく移り変わる都市生活のなかで、仕事に向かう前、次の予定へ切り替える合間、ひとりで思考を整えたい夜など、日常に存在するさまざまな“between moments”に寄り添う香りを提案します。

華やかさや強い主張を前面に出すのではなく、日常に自然に溶け込みながら、その人自身の状態や空気を静かに整えること。HAZE Tokyoは、香水を単なる嗜好品としてではなく、都市生活のための“portable fragrance tool（持ち運ぶ香りのツール）”として再解釈し、新しい使い方を形にしました。

■ ブランドムービーについて

HAZE Tokyoの世界観を、都市生活のなかにある“between moments”とともに表現したブランドムービーを公開しました。



香りをまとう瞬間や、Refillable Caseを手に取る所作を通じて、HAZE Tokyoが提案する“持ち運ぶ香りのツール”としてのあり方をご覧いただけます。

■ 開発背景

HAZE Tokyo Brand Movie｜For Moments in Between[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X0EqHWVBxVg ]

現代の都市生活では、一日のなかで求められるモードが何度も切り替わります。オンとオフ、集中とリセット、社交とひとりの時間。その切り替えに対して、香りはもっと自由で、もっと軽やかに使えるものであってよいのではないか。そうした発想から、HAZE Tokyoのプロダクト開発は始まりました。

従来のフレグランスは、ひとつの香りを固定的に身につける楽しみ方が一般的でした。一方でHAZE Tokyoは、その日の予定や気分、時間帯に合わせて香りを選び直すことを前提としています。持ち歩けること、付け替えられること、そして所作として美しいこと。そのすべてを満たすプロダクトシステムとして、Starter Set、Refill、Refillable Caseを展開します。

■ HAZE Tokyo Product System

HAZE TokyoのStarter Set、Refill、Refillable Caseで構成されるプロダクトシステム。

1．Starter Set

Starter Setは、HAZE Tokyoの世界観と使い方を最も象徴するエントリープロダクトです。Black / Whiteの2色から選べるリフィルケースに、3種の香りを組み合わせたセット仕様とし、ブランドが提案する“使い分ける香り”の体験を一つのパッケージにまとめました。初めてHAZE Tokyoに触れる方にも、プロダクトシステムを直感的に理解していただける構成です。

2．Refill

10mLサイズのリフィルは、その日の予定や気分、シーンに応じて付け替えて使用できる仕様です。朝・昼・夜、あるいは仕事・移動・休息といった場面ごとに香りを選び直すことで、日常の切り替えをより自然にサポートします。

3．Refillable Case

ケースは、日常的な持ち運びを前提に設計したHAZE Tokyoの中核パーツです。フレグランスを「飾るもの」ではなく、「携えるもの」として捉え直し、外出先でも使いやすいスリムなサイズ感と、回転して開閉する仕様により、香りを日常的に持ち運ぶためのプロダクトとして設計しました。

■ 3つの香り

HAZE Tokyoが展開する3つの香り。左からSoft Dawn、Still Moss、Nightwalk。

Soft Dawn

朝の光のような透明感をまとった、軽やかなシトラス・グリーンの香り。思考をすっきり整えたい朝や、気持ちを前向きに切り替えたいタイミングに寄り添います。

Top｜リーフグリーン、ベルガモット、レモン

Middle｜グリーンティー、シクラメン、スズラン

Last｜ドライアンバー、ムスク、オークモス

Still Moss

ノイズを遠ざけ、静かに集中を取り戻したい時間に寄り添う、ドライで落ち着いたティー・モスの香り。余白と静けさを感じさせる印象で、仕事中や自分のリズムを整えたい場面に適しています。

Top｜ガルバナム、ミント、プチグレン

Middle｜ティーノート、フィグ

Last｜シダーウッド、オークモス、アンバー

Nightwalk

都市の夜に似合う、静かな深みと余韻を感じさせるウッディ・ムスクの香り。一日の終わりに気持ちをほどきたい時や、夜の外出前に空気を切り替えたい時に寄り添います。

Top｜ナツメグ、クローブ、ボルネオール

Middle｜レザー、スズラン、シクラメン

Last｜カシミアウッド、アンバー、パチュリ

■ デザインについて

HAZE Tokyoは、香りそのものだけでなく、持ち歩く所作や佇まいまで含めてデザインしています。Black / WhiteのStarter Setは、都市的でミニマルなムードを表現しながら、それぞれ異なる印象を楽しめる仕様です。過度な装飾ではなく、静かで洗練された存在感を大切にし、日常のなかで自然に手に取りたくなるプロダクトを目指しました。

また、ケースとリフィルを組み合わせて使うシステムにより、HAZE Tokyoは“香りを所有する”だけでなく、“香りを選び直す”体験そのものを提案します。都市生活のテンポに合わせて、自分に必要な空気をその都度持ち運ぶこと。それがHAZE Tokyoの考える新しいフレグランスのあり方です。

■ 販売概要

ブランド名：HAZE Tokyo（ヘイズ トウキョウ）

発売日：2026年6月1日（月）

販売場所：HAZE Tokyo公式オンラインストア

公式サイト：https://hazetokyo.com/

公式Instagram：@hazetokyo_official(https://www.instagram.com/hazetokyo_official/)

販売商品：

■ POP-UP STORE概要

- Starter Set Black \14,850（税込）内容：10mL Refill 3種（Soft Dawn / Still Moss / Nightwalk）各1本、Refillable Case Black 1点、専用パッケージ- Starter Set White \14,850（税込）内容：10mL Refill 3種（Soft Dawn / Still Moss / Nightwalk）各1本、Refillable Case White 1点、専用パッケージ- 10mL Refill Soft Dawn \4,950（税込）- 10mL Refill Still Moss \4,950（税込）- 10mL Refill Nightwalk \4,950（税込）- Refillable Case Black \2,200（税込）- Refillable Case White \2,200（税込）Starter Setは、3種の香りを試しながら、その日の予定や気分に合わせて香りを選び直す体験を提案するセットです。10mL Refillは、専用のRefillable Caseに差し替えて使用できます。

HAZE Tokyoでは、発売後にPOP-UP STOREシリーズ「Moments in Between」を東京都内で全3回開催予定です。



本シリーズは、HAZE Tokyoが提案する“between moments”を、実際の空間・香り・プロダクトに触れながら体験いただくための場です。Starter Setや3種の10mLリフィル、Refillable Caseを実際にお試しいただきながら、ご自身の一日の流れや気分に合わせた香りの選び方を体験いただけます。



POP-UP STORE「Moments in Between」

01 Yoyogi Park



開催期間：2026年6月4日（木）～6月7日（日）

開催場所：東京都渋谷区富ヶ谷1-9-14

アクセス：

東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分

小田急線「代々木八幡駅」徒歩5分



第1回POP-UP STOREでは、Starter Setをご購入いただいた方を対象に、POP-UP STORE限定キャンペーンを実施予定です。Starter Set Blackをご購入の方にはWhiteのRefillable Caseを、Starter Set Whiteをご購入の方にはBlackのRefillable Caseを1点プレゼントいたします。



Starter Setに含まれるケースとは異なるカラーをあわせて使えるため、ご自身で香りを使い分けるほか、パートナーや友人とシェアするなど、HAZE Tokyoのプロダクトシステムをより自由にお楽しみいただけます。



※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※第2回以降の詳細は、公式サイトおよび公式Instagramにて順次お知らせいたします。

■ 今後の展開

HAZE Tokyoでは、2026年6月1日（月）の公式オンラインストアでの発売を起点に、オンラインとリアルの両面からブランド体験を広げてまいります。



POP-UP STOREシリーズ「Moments in Between」を通じて、香りを実際に試す機会や、Refillable Caseの質感・使い方に触れられる場を継続的に展開していく予定です。



また、3種の香りやプロダクトシステムの魅力を伝えるコンテンツの発信に加え、都市生活のさまざまな切り替えに寄り添うプロダクトや体験の展開を進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：J&T Partners株式会社

代表者：代表取締役 朱 鎭應

本社所在地：東京都中野区

事業内容：フレグランス製品の企画・販売

ブランド名：HAZE Tokyo

ブランドサイト：https://hazetokyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hazetokyo_official/

■ 本件に関するお問い合わせ先

J&T Partners株式会社

HAZE Tokyo PR担当

E-mail：support@hazetokyo.com