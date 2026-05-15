サンリオキャラクターズが浮世絵の世界へ！？　永谷園「東海道五拾三次カード」がサンリオキャラクターズと限定コラボ！　永谷園のお茶づけを購入してオリジナルカードをＧＥＴ！

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）は、本日リリースの公式アプリ「永谷園アプリ」の第一弾企画として、株式会社サンリオのキャラクターとコラボレーションした「東海道五拾三次」オリジナルカードの提供を期間限定（5月15日～8月14日）で実施いたします 。美術史的観点での監修に基づき、歌川広重の名画とサンリオキャラクターズの魅力を融合させたカードシリーズをデジタル版（永谷園アプリで提供）・紙版（店頭商品に封入）の2タイプを展開し、集める楽しさと日本文化に触れる豊かなひとときをご提供いたします。

【コラボレーション企画の詳細】

●サンリオキャラクターズが「東海道五拾三次」に溶け込んだオリジナルカード（最大12種）

世代を超えて大人気の「サンリオキャラクターズ」が浮世絵の世界にひょっこり現れたような、とっても自然で可愛い姿を鑑賞できるオリジナルカードです。江戸絵画の第一人者である府中市美術館学芸員 金子信久氏の監修を受け、浮世絵の世界観を尊重した本格的な内容となっています 。

オリジナルカードは、アプリで集める「デジタル版」と、お茶づけの袋に入っている「紙版」の2タイプをご用意しました（どちらも絵柄は11種）。 さらにデジタル版のみ、8月14日（金）までに11種すべてをコンプリートすると、ここでしか出会えない「幻の1種（シークレット絵柄）」がもらえる全12種です。家族みんなでお茶づけを囲みながら、全種コンプリートを目指すワクワク感をぜひ楽しんでみてください。

【限定デザインカードの入手方法】

１.デジタル版は永谷園アプリで入手

アプリで永谷園のお茶づけ商品のレシートを投稿すると、「限定ガチャ券」がもらえます。この「限定ガチャ券」で限定カードガチャを引きます（ガチャ券1枚につき、カード抽選1回）。

(C)’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO.L663708２.紙版は、店頭で入手→「オリジナルカード入りお茶づけ海苔（８袋入）」を数量限定（約400万パック）で全国販売

5月中旬より、オリジナルカードをランダムで1枚封入した「お茶づけ海苔（8袋入）」を全国の小売店（スーパー・コンビニ等）で販売いたします。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名： 永谷園×サンリオキャラクターズ コラボキャンペーン

実施期間：

●デジタル版（アプリ）： 2026年5月15日（金）～ 8月14日（金）まで

●紙版（店頭販売） ： 2026年5月中旬より全国の小売店等で順次発売 ※なくなり次第終了

カードの種類数： デジタル版12種※ 紙版11種

※デジタル版のみ実施期間内に11種コンプリートすれば12種目のオリジナルカードを獲得できる

対象商品：

●デジタル版（レシート投稿で限定ガチャ券がもらえる対象商品）

お茶づけ海苔8袋入 / さけ茶づけ6袋入 / 梅干茶づけ6袋入 / わさび茶づけ6袋入 / たらこ茶づけ6袋入 / お茶づけ海苔3袋入 / さけ茶づけ2袋入 / 梅干茶づけ2袋入 / 味わい茶漬け / だし茶漬け / 冷やし塩すだち茶づけ / 鯛だし茶づけ / カップ入りお茶づけ海苔 / カップ入りさけ茶づけ / カップ入り梅干茶づけ

●紙版（オリジナルカードが1枚封入されている商品）】

お茶づけ海苔（8袋入） ※約400万パック限定／サンリオキャラクターズデザインの限定パッケージ

【補足：永谷園アプリとは】 https://www.nagatanien.co.jp/app/

「永谷園アプリ」は、永谷園商品を通して、いつものお買い物と食卓をワクワクで繋ぐ公式スマートフォンアプリです。

今後、アプリ限定の優待体験として、永谷園ならではの「日本文化と触れ合えるイベント・限定イベントの参加」などをご用意いたします。 永谷園は「味ひとすじ」という理念のもと、日本の食卓を豊かにすること、そして食を通して日本の文化を未来へ繋いでいくことを目指しています。

こちらのアプリ専用サイト（URL・二次元バーコード）からダウンロードできます。

https://www.nagatanien.co.jp/app/

※永谷園商品（一部商品除く）のパッケージ裏面にも二次元バーコードを記載していますので、スマートフォンで読み取っていただくとアプリをダウンロードできます。