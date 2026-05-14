夜空を歩き、ほたるに出会う夜。初夏の涼やかな御殿場高原 時之栖で感じる光と自然の幻想体験。「夏の銀河」「ほたるの栖」開催。

株式会社時之栖御殿場高原 時之栖 初夏の2大イベント開催

宿泊施設やレストラン、温浴施設を有する複合レジャー施設、株式会社時之栖（静岡県御殿場市神山、代表取締役：庄司政史）は、御殿場高原 時之栖 園内にて、2026年5月中旬より、夏の夜を幻想的に彩るイベント「夏の銀河」と「ほたるの栖」を開催いたします。標高約300mの御殿場高原に吹く涼やかな夜風の中、都会では味わえない癒しと非日常の夏時間をご体感ください。

■歩ける天の川「夏の銀河」

冬のイルミの代名詞「光のトンネル」が、夏限定で“銀河”へと姿を変える「夏の銀河」。夏の銀河 イメージ夏の銀河 イメージ

約5万球の青と白のLEDが織りなす幻想的な空間は、まるで夜空に浮かぶ天の川の中を歩いているかのよう。約200m続く光の並木道が、御殿場高原の夏夜を涼やかに彩ります。昼間の暑さを忘れさせるような幻想空間は、家族旅行やカップルのおでかけ、写真撮影スポットとしてもおすすめ。

“涼を感じる夏イルミ”として、夜のお散歩感覚で気軽にお楽しみいただけます。

＜開催概要＞

【日程】

2026年5月9日（土）～8月23日（日）

【時間】

18:00～22:00

【料金】

無料

【場所】

御殿場高原 時之栖 園内 水中楽園付近 並木道

（静岡県御殿場市神山719番地）

https://www.tokinosumika.com/9365/

■幻想的にホタルが舞う「ほたるの栖」

水辺や竹林にやさしく浮かび上がる“命のひかり”。白絹の滝とほたるほたるイメージ

時之栖園内・白絹の滝周辺で開催される「ほたるの栖」では、ゲンジボタルやヘイケボタルによる幻想的な光の舞をご覧いただけます。照明を最小限に抑えた自然豊かな環境の中、静寂の中で舞うほたるの光景は、訪れる人々を幻想的な世界へと誘います。自然と共生しながら楽しむ、初夏だけの特別な体験。お子さま連れのファミリーはもちろん、大切な人との夏の思い出づくりにもおすすめです。

＜開催概要＞

【日程】

2026年5月23日（土）～6月21日（日）

【時間】

19:30～21:00（最終入場 20:30）

【料金】

園内施設にて1会計1,000円以上ご利用し、レシート等をご提示された方

【場所】

御殿場高原 時之栖 園内 白絹の滝 付近「ほたるの栖」

（静岡県御殿場市神山719番地）

https://www.tokinosumika.com/9428/

御殿場高原 時之栖

富士山の麓、御殿場高原に佇むリゾート施設です。約98,000坪の広大な敷地の中に、さまざまなタイプの宿泊施設や天然温泉、クラフトビール醸造所や各種レストラン、サッカーグラウンドやアクティビティ、おみやげや贈答品が揃うショップなど、大人から子供まで楽しむことができる複合レジャー施設です。雄大な富士山と自然の中で、非日常の空間をお愉しみいただけます。

御殿場高原 時之栖 公式Instagram

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