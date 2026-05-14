オーティコン補聴器、「みみともサマーキャンプ 2026」を今年も開催

デマント・ジャパン株式会社

世界的な聴覚ケアグループ、デマントの補聴器旗艦ブランドで、120年以上の歴史をもつオーティコン補聴器（本社：東京都品川区、プレジデント：齋藤徹、以下 オーティコン）は、次世代の聴覚ケア専門家を育成する、言語聴覚士を目指す学生向けの人材育成プログラムとして、「オーティコン補聴器 みみともサマーキャンプ」を2026年8月6日（木）～8日（土）に開催します。なお、本イベントは今年初めて開催場所を変更し、自然に囲まれた研修滞在型施設「グランレクトーレ湯河原」（神奈川県湯河原町）にて実施します。



申込み受付期間は2026年5月18日（月）から6月5日（金）までとなっており、特設サイトにて受け付けます。

オーティコン補聴器は、常に聴覚ケア技術の限界に挑み、聞こえに悩みを抱える方々の人生を変える補聴器技術を開発しています。また、聴覚の専門家と連携し、世界中のより多くの人々に質の高い聴覚ケアを提供しています。また日本では50年以上にわたりビジネスを展開し、国内の補聴器装用率の改善に向けて、先進的な製品の市場投入に加え、専門家への情報提供や一般の方々への聴覚ケアに関する啓発活動を行っています。

日本は世界に先駆けて高齢化が進んでいるにもかかわらず、補聴器装用率は最新のJapanTrak2025において15.6％と、欧米諸国と比較して低い水準にあります。その理由はさまざま考えられますが、「聴覚の専門家の不足」が大きな要因の一つであるといわれています。日本には、海外でいうオーディオロジストに該当する国家資格がなく、聴覚の専門家が不足しています。これに相当する資格として言語聴覚士があげられますが、聴覚を専門とする言語聴覚士は全体の約10％程度にとどまっているといわれています。

この課題解決に向け、当社は未来の聴覚ケアを支える専門家の育成と業界の活性化を目的として、2019年に本イベントを開始しました。今年で8回目の開催となります（うち2020年、2021年はコロナ禍のためオンライン開催）。本イベントでは、第一線で活躍する国内の専門家（聴覚を専門とする言語聴覚士、オーディオロジスト、補聴器適合判定医など）による講演を通じて、聴覚領域における言語聴覚士の果たす役割や重要性、将来の活躍の場や可能性についてもお伝えします。あわせて、デマントがもつ最新の知見や機器に触れられる特別なコンテンツを多数提供しています。

さらに、参加者から最も評価されている点として、「同じ志をもつ仲間に出会えること」が挙げられています。イベント終了後も情報交換を行うなど、同じ目標に向かって切磋琢磨する関係が築かれていることが報告されています。

■オーティコン補聴器 みみともサマーキャンプの特長

- 活躍中の先輩言語聴覚士から、体験談や経験を直接聞ける機会を提供- 国内外のスピーカーから、聴覚に関する最新の知見や情報を学ぶことができる- VR技術を活用した難聴の疑似体験や、最新の補聴器を体験できる実践的なプログラム- 最新補聴器の製造工程を見学し、製品づくりや現場の理解を深める機会を提供- 湯河原での研修滞在型施設での共同生活を通じ、同じ目標をもつ仲間との交流を深められる環境

■ オーティコン補聴器 プレジデント 齋藤徹のコメント

今年も「みみともサマーキャンプ」を開催し、将来の専門家養成に貢献できることを大変意義深く感じています。過去のイベント参加者（卒業生）は通算200名を超え、本イベントをきっかけに聴覚領域の言語聴覚士を本格的に志し、実際に大学病院の耳鼻咽喉科で言語聴覚士として活躍されている方もいらっしゃいます。このような成果につながっていることを大変嬉しく思います。今年も多くの志を持った皆さまにお会いできることを楽しみにしています。

■イベント概要

開催日時： 2026年8月６日（木）～８日（土）

開催場所： グランレクトーレ湯河原 https://www.tkp-resort.net/lectore/yugawara/

参加費用： 10,000円（税込）セミナー費用 / 宿泊・食事費用含む

※別途、交通費の補助有り（特設サイトをご確認下さい）

募集対象： 言語聴覚士を目指す養成課程で学ぶ学生、及び聴覚に興味のある学生 （学年不問）

募集人数： 30名

受付期間： 2026年5月18日（月）～6月５日（金）

特設サイト： https://oticon.satori.site/sumcamp

*応募者の中から抽選にて選出いたします。

*当選の発表は、ご本人への連絡をもってかえさせていただきます。

*一つの養成校からの当選は最大2名迄とさせていただきます。

*但し、定員に満たない場合は再抽選にて選出いたします。

■オーティコン補聴器について

オーティコン（Oticon）は、1904年にデンマークで創設された補聴器業界におけるパイオニアです。企業理念として「Life-changing technology（ライフチェンジング テクノロジー）」を掲げ、難聴による制限のない世界の実現を目指し、製品開発と聴覚ケアの普及に取り組んでいます。オーティコンは補聴器業界で唯一、聞こえと脳に関する基礎研究所を擁するメーカーであり、そこに在籍する聴覚学、脳神経科学、電子工学など様々な分野の研究者と、13,000人以上のテストユーザーによって、常に先進的で革新的な補聴器テクノロジーが生み出されています。オーティコン製品の最大の特長は、脳から聞こえを考える「BrainHearing(TM)（ブレインヒアリング）」というアプローチです。「耳に音をどう届けるか」だけではなく、「脳が理解しやすい音を届けるにはどうするか」に着目した製品群は、第三者機関による確かなエビデンスに支えられ、世界100ヵ国以上で使用されています。日本でも1973年より補聴器の製造・販売を行っています。

■デマントグループについて

デマントは、世界有数の聴覚ヘルスケアループで、1904年にデンマークのオーデンセで補聴器の輸入商から始まりました。現在聴覚ケア、補聴器、診断機器やサービスに至るさまざまな分野で革新的な技術、ソリューション、専門知識を提供し、聴覚ヘルスケアを通して、人々の人生を大きく変えていくことを目指しています。デンマークに本社を置く当グループは、世界中で26,000人強の従業員と共に、130カ国でビジネスを展開しています。デマントA/Sの過半数の株式は慈善財団であるウィリアム・デマント財団に保有され、デマントA/SはNASDAQコペンハーゲン証券取引所に上場、取引高上位25銘柄に名を連ねています。

▼オーティコン補聴器ホームページ

https://www.oticon.co.jp/