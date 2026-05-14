【最小限工事で、最新AI駐車場へ】関西大手鉄道系のグループ会社が運営する奈良県の駐車場にて、AIカメラ駐車場システム『DENNOU PARK』の運用を開始。

DataHax株式会社

DataHax株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大西洋平太）は、AIカメラ駐車場システム『DENNOU PARK』を、関西大手鉄道系のグループ会社が運営する駐車場に導入し、運用を開始いたしました。

※画像はイメージです。

本駐車場では、既存の看板や精算機などの設備を活かしながら、ロック板のみを撤去し、AIカメラを設置するだけという最小限の工事で、次世代型のコインパーキングへの切り替えを実現しました。

■導入背景

従来のコインパーキングでは、ロック板やゲート設備の老朽化に伴う修繕・交換費用や、故障時の対応が長年の課題となっていました。また地方都市では、設備の更新に大きな投資をしにくい一方で、維持のしやすさも求められています。

今回の導入では、１.既存の看板・レイアウトをそのまま活用２.フラップ板を撤去し、AIカメラで車両を管理３.大規模な土木工事を行わず短期間で切り替えを実施。「既存資産を活かしながら、最新のAIカメラ駐車場に更新したい」というニーズに応え、設備維持コストの削減と将来的な更新の負担を実現しました。

■導入工事（リニューアル）の概要とポイント

（概要）

撤去→ロック板、旧精算機

設置→カメラポール、カメラ、DENNOU精算機

（ポイント）

１.ロック板の撤去により、設備維持費のコスト削減を実現。

２.満空表示看板はDENNOU PARKシステムに連携へと切替えることで、既存看板を利用。

３.AIカメラ3台で14車室を管理。低コストで入出庫の管理可能。

４.現金のみ精算機から、キャッシュレス対応のDENNOU精算機に入替え。利用情報をクラウドデータで保存しているため、精算機データのマーケティング活用も可能。

■駐車場をとりまく課題と「DEENOU PARK」ができること

人口減少や人手不足が進む地方都市において、駐車場運営には「低コスト」「省人化」「安全性」がこれまで以上に求められています。『DENNOU PARK』は、今ある駐車場を活かしながら、無理なくDXを進められる仕組みとして、地方都市を中心に導入が拡大しています。当社は今後も、地域の実情に寄り添いながら、持続可能な駐車場運営と街づくりに貢献してまいります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です■DENNOU PARKとは

DENNOU PARKは独自開発のAI技術を活用した新しいコインパーキングシステムです。AIカメラとクラウドサーバーが駐車中の車を認識し、入出庫時間、利用料金等を管理します。 従来パーキング運営に必要であったフラップ板、ループコイルセンサー、ゲート、発券機、精算機などの多くの機材を必要とせず、AIカメラのみで運営します。クレジットカードやPayPayなどを利用し、スマートフォンからキャッシュレス決済で駐車料金を支払うことができます。

DataHax株式会社

【代表者】代表取締役社長 大西洋平太

【所在地】 東京都渋谷区3-27-15 坂上ビル7F

【事業内容】AIパーキング事業、AI車番認識・解析事業、AI交通量調査事業

【公式HP】https://datahax.jp/

【サービスページ】https://www.dennou-park.com/



【代表プロフィール】

代表取締役 CEO 創業者 大西洋平太／2010年立命館大学産業社会学部卒業、2014年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（MBA取得）。三井住友銀行にて中小企業の法人営業に従事した後にブティック型のフィナンシャルアドバイザリー企業でバックオフィス業務を担当。フリーランスのソフトウェアエンジニアとして独立し複数のAIプロジェクトとウェブアプリケーション事業に参画。2019年に当社を創業。当社ではAIやアプリケーションなど、ソフトウェアの開発から事業開発を担当。



