株式会社サニーサイドアップグループと株式会社アカツキの経営統合に向けたTOB等に関するお知らせ

株式会社サニーサイドアップグループ

株式会社サニーサイドアップグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：次原悦子、以下 サニーサイドアップグループ）と株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田哲朗、以下 アカツキ）は、両社のさらなる成長とその加速化を目指して経営統合することに合意し、その一環としてアカツキによるサニーサイドアップグループに対するTOB（株式公開買付）の実施、TOB成立を前提とした新社名への変更、経営体制等についてお知らせいたします。

サニーサイドアップグループは41年間、PR・コミュニケーション業界のトップランナーとして、世の中にインパクトを与える案件に数多く携わって参りました。またトップアスリートのマネジメントやキャスティング、飲食、IPビジネス等、多岐に渡る事業も展開し、幅広いネットワークを有しております。

今回のTOBが成立した場合、アカツキが持つデジタルテクノロジー、IP（無形資産）ビジネスの豊富な知見、事業投資への高い能力に、当社グループが有する価値向上のノウハウと社会関係資本への影響力が掛け合わさることを見込んでおります。これによりポテンシャルのあるIPの開発・発掘・育成・グローバル展開に至るまで、デジタル・アナログ・リアル・AI、そのすべてを統合的に推進可能な“IPの総合商社”として、さらなる成長を確信しております。

■アカツキによるサニーサイドアップグループに対するTOBについて

両社の経営統合に向けて、アカツキによるサニーサイドアップグループ株券等に対するTOBを実施します。サニーサイドアップグループとしては、本日開催の取締役会の決議により、本件TOBに対して賛同する意見を表明するとともに、株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨しております。

公開買付けの詳細等についてはこちらの適時開示をご覧ください。

・株式会社アカツキによる当社との経営統合に向けた当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ(https://www.ssu.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/a33e6b4d08f33a9f35cc3bd0ce85edcd.pdf)

・株式会社サニーサイドアップグループ（証券コード：2180）との経営統合に向けた同社株券等に対する公開買付けの開始及び株式交換に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3932/tdnet/2808632/00.pdf)

■新社名 株式会社サニーズホールディングスについて

本件TOBが成立後、経営統合の母体となるアカツキは「株式会社サニーズホールディングス（仮称）」へ社名を変更する予定です。新社名の、サニーズホールディングス（仮称）については、サニーサイドアップグループの“陽のあたる”ポジティブな世界観と、アカツキの社名に込められた、夜明けの光で社会を照らすような存在になりたいという意味の2社の社名を融合させた上で、統合後の連帯と社会に対してより大きな影響を与えたいという真向きな意味が込められております。

■経営体制について

株式会社サニーズホールディングス（仮称）においては、グループ全体のシナジー最大化及び戦略実行の高度化を目的とした経営体制を構築し、代表取締役は次原悦子（現サニーサイドアップグループ代表取締役社長）と香田哲朗氏（現アカツキ代表取締役CEO）の2名が共同で務める予定です。その他の経営体制の詳細については、原則としてグループ各社の自立性と文化を尊重し、現経営陣が引き続き事業運営に主導的な役割を果たすことを想定しています。

■経営統合後のビジョン・成長戦略について

今後は、両社の広範なネットワークと知見を相互に活用し、これまでにない新しい事業や価値を次々と創出していくことで、企業価値の最大化を目指します。なお、統合後の具体的な事業計画やシナジーの詳細については、本公開買付けの成立後、経営統合の進捗に合わせて速やかに公表する予定です。

■株式会社アカツキ 概要

2010年に創業し、「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと、エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、事業を展開する会社です。

2016年に東証マザーズ上場、2017年に東証一部（現在は東証プライム市場）へ市場変更。2026年にはサニーサイドアップグループとの経営統合に向けた基本合意を締結し、テクノロジーとコミュニケーションの力を融合させた唯一無二のエンターテインメント企業グループを目指す。

社名 ：株式会社アカツキ

代表者 ：代表取締役CEO 香田 哲朗

設立 ：2010年6月14日

所在地 ：東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro８階

公式サイト：https://aktsk.jp