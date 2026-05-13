スペラファーマと岩城製薬佐倉工場が「第1回 CMO/CDMO EXPO」に共同出展
アステナグループのスペラファーマ株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：岩城 慶太郎）と、岩城製薬佐倉工場株式会社（本社：千葉県佐倉市、代表取締役社長：廣瀬 隆）は、2026年5月20日（水）～22日（金）、幕張メッセにて開催されるインターフェックス Week 東京 2026 内の「第1回 CMO/CDMO EXPO」に共同出展いたします。
■第1回 CMO/CDMO EXPO
会 期：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00-17:00
会 場：幕張メッセ
小 間 番 号：18-40
主 催：RX Japan株式会社
公式サイト：https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/cmo.html
※ご来場の場合は事前登録が必要となります。
来場登録する（無料） :
https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18n+rknEN8/xO1C979TWLhItx2sy+l0yUE=&ct=U2FsdGVkX19v/7DEw24gd8P0RH+eTYSV9wHZypPL0p4=&p=U2FsdGVkX1/HcXxloFqlE82g2S0Liy111uEtuM3AQAYoRVC4msbPVLWbLam0g8uj&co=web&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3ODE0NjAyMSwiaWF0IjoxNzc4MTQ2MDIxLCJleHAiOjE3OTMxNDYwMjEsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjZiZjJjNzA2MTc2NTQxYmM5ODIxMjVlZjJjMDUwODg5IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc4MTQ2MDIxLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.JzzedvBNFr-R2H426v9TYfeld-bMCuiNluh8W5qI73tfX0sSK0SVNahNLaU1cRo_THyDoGrpV5MKl-_bqvA4mGbpDvRdMCVT6F8WQGuOi0Z7SxRLQRIwxvE3U5FUu58oTgbdm3b1-Wwr5FXASwesTKHY2CMhlWsDRqXbkqeQwGNA2GERrJH_uUs9nHVIuj6sl0ZaddMJF3njJXozQT4uSVXTlh_K_1tvL_ZgncWrye15ek6xVctRbub_IJfT2Qg0rP8Sm1ApZwtisdKRr74P8VTsDh9YBZNpuOSRqEhXrUuQbS6tEt9qzZRr4LrhY0bapRNXMS-PFfpyPcDC9CkDtA&mpDistinctId=ZTFhZTNmYzQtNThiZC00ZjYwLWI0NDItZTc3MDE0NDg5MmUy&eventEditionId=eve-b9252c4b-615c-4345-84b4-d874e047f259&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=Google_IPJ_spring_2026_raipuro_Brand_exact&utm_medium=cpc&utm_source=google
■ブースセミナー
会 場：18-40
※詳細なセミナースケジュールは、以下の画像にてご確認ください。
■面談予約
会期中の面談をご希望される方は、以下「面談予約」よりお気軽にご連絡ください。
面談予約 :
https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/
スペラファーマ株式会社 会社概要
会社名：スペラファーマ株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号
（武田薬品工業 大阪工場内）
代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎
設 立：2017年（平成29年）4月20日
U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/
事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業
岩城製薬佐倉工場株式会社 会社概要
会社名：岩城製薬佐倉工場株式会社
所在地：千葉県佐倉市太田字寺ノ作2183-1
代表者：代表取締役社長 廣瀬 隆
設 立：2020年（令和2年）4月24日
U R L ：https://www.iwakiseiyaku-sakura.co.jp/
事業内容：医療用医薬品の製造
【本件に関するお問い合わせ先】
スペラファーマ株式会社 お問い合わせフォーム
https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/