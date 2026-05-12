福岡、熊本、長崎の全ての企業に強い営業組織を！インプレックスアンドカンパニーと福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行、および株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティングとビジネスマッチング契約を締結。

インプレックスアンドカンパニー株式会社

企業の営業組織における営業課題を解決し事業成長の実現に導く、営業コンサルティング会社のパイオニア、インプレックスアンドカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤勝成、以下、「当社」）は、福岡銀行（本社：福岡県福岡市、取締役頭取：五島 久）、熊本銀行（本社：熊本県熊本市、取締役頭取：坂本 俊宏）、十八親和銀行（本社：長崎県長崎市、取締役頭取：山川 信彦）、および株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティング（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：原田 亮）とビジネスマッチング契約を締結し、福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行のお客様が抱える様々な営業課題に対し営業コンサルティング・営業アウトソーシングをはじめとした営業支援を行うことによる九州エリアのビジネスシーン活性化に向けた取組みを始めたことをお知らせします。

九州エリアの全ての企業に強い営業組織を

地方の中小企業が抱える営業課題

- 営業パーソンを採用したいが、採用難で人材が確保できない。- 営業パーソンは社長のみ。属人的に営業を行っており、社長の営業活動に業績が左右される。- 既存顧客の対応で手いっぱいで、新規の市場開拓が行えていない。- 確かな技術やサービスを持っているがゆえに、能動的な営業を行っていない。- 都市部への進出を行いたいが、拠点の開設や雇用の拡大などのリスクが拭えず二の足を踏んでいる。

戦略的・継続的・効率的な営業活動が行えず、事業拡大のみならず存続も厳しくなっている多くの企業が存在しています。

営業組織は使う時代へ

営業組織は古くから、自社で採用し、育成し、組織を作り、成果を創出する。そのノウハウは門外不出。という考え方が定説でした。一方で、当社は創業当時より、営業組織は使う・借りる時代へ、を標榜し、必要な時に、必要な分だけ、必要な機能の提供に取り組んでまいりました。マーケットの変化が激しく、事業も変革のスピードが求められる時代になり、当社が標榜してきた考え方がアタリマエの時代になってきています。中小企業の抱える課題は、『営業パーソンが採用できない』、『新規の市場開拓が行えていない』ことに集約されます。九州の中小企業に、採用ではなく、アウトソーシングする。自社ではなく、外部の営業組織を使う。という選択肢を知ってもらい、戦略的・継続的・効率的な営業活動を実現してもらいたいと考えています。

オリジナルの営業支援メニューを開発

一方で、営業コンサルティング・営業アウトソーシングは馴染みがなく敬遠しがちな企業が多いのも事実です。中小企業でも安心して活用してもらえる、また新規開拓のみならず既存顧客向けのフォローやナーチャリング、営業環境の整備、事業計画の相談役など幅広く、そして低コスト・高品質の営業支援メニューを企画開発してまいりました。福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行のお客様へ、当社の営業ソリューションを提供し、お客様の事業成長に伴走することで、九州エリアのビジネスシーンを活性化して参ります。

今後の展開

まずは営業支援を目的とした、福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行のお客様と当社のビジネスマッチング契約を開始し、採用・教育・DX化など、中小企業を取り巻く様々な課題解決に向けての連携を強化し、九州エリアのビジネスシーンを活性化して参ります。

■インプレックスアンドカンパニー株式会社について https://www.imprexc.jp/

「すべての企業に強い営業組織を」をコンセプトに成長し続ける営業コンサルティング企業。日本・世界を代表する大手IT・広告企業を中心に約600社と取引し、2,000商材を超える営業支援を行っています。グルメ媒体や人材業界サービスから、世界的企業が展開するサービスの日本進出・日本全国への拡大支援など、様々なクライアント企業の営業支援プロジェクトを運用しています。

■株式会社FFGビジネスコンサルティングについて https://www.ffgbc.com/

福岡県福岡市に本社を置く、ふくおかフィナンシャルグループ（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行）のコンサルティング子会社。地場企業向けにビジネスマッチング、人材紹介、経営・不動産コンサルティングを行い、地域経済の活性化と成長を支援しています。主要営業基盤である福岡県・熊本県・長崎県を中心とした広域なネットワークを背景に、お取引先の事業展開のサポートや経営に有益な情報提供等、付加価値の高いサービスの提供を行っています。

■福岡銀行について https://www.fukuokabank.co.jp/

福岡県福岡市に本店を置く、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）傘下の中核地方銀行。1877年創業の歴史を持ち、福岡県を中心に九州全域および東京・大阪など主要都市に拠点を展開しています。預金・融資・決済などの金融サービスを通じて、個人および法人顧客を幅広く支援するとともに、福岡県・福岡市・北九州市の指定金融機関として地域経済を支える重要な役割を担っています。グループ内の熊本銀行・十八親和銀行などと連携し、広域ネットワークを活かした金融・非金融サービスの提供やDX推進にも注力しており、地域企業の成長支援や課題解決に向けた付加価値の高い取り組みを行っています。

■熊本銀行について https://www.kumamotobank.co.jp/

熊本県熊本市に本店を置く、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）傘下の地方銀行。1929年設立の歴史を持ち、熊本県を中心に福岡県・鹿児島県など九州内に店舗ネットワークを展開しています。預金・融資・決済といった金融サービスを通じて、地域の個人・法人顧客を支援するとともに、地域経済の発展に貢献しています。

2007年に福岡銀行とともにふくおかフィナンシャルグループを設立し、グループ一体での金融サービス提供やシステム連携を推進。近年はスマートフォンアプリやデジタルサービスの導入などDXにも注力し、利便性の高い金融サービスを提供しています。

■十八親和銀行について https://www.18shinwabank.co.jp/

長崎県長崎市に本店を置く、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）傘下の地方銀行。2020年に十八銀行と親和銀行の合併により誕生した、長崎県内最大の金融機関です。長崎県を中心に広域な店舗ネットワークを展開し、預金・融資・決済などの金融サービスを通じて地域の個人・法人顧客を支援するとともに、長崎県・長崎市・佐世保市の指定金融機関として地域経済の基盤を担っています。ふくおかフィナンシャルグループの一員として、福岡銀行・熊本銀行との連携による広域金融サービスやシステム統合を進めており、デジタル化や非対面サービスの強化にも注力。「あなたのいちばんに。」をブランドスローガンに掲げ、地域に密着した金融機関として、長崎地域の持続的な発展に貢献しています。

本件に関するお問い合わせ先

インプレックスアンドカンパニー株式会社 BI事業本部

SMBコンサルティンググループ：小宮・赤坂

TEL：03-6550-8012

E-mail：imprexc-info@imprexc.com