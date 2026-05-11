日産自動車大学校が「オートメッセin愛知2026」に学生制作のカスタマイズカーを出展

学校法人 日産学園

日産自動車大学校（本部：神奈川県横浜市、学長：阿南 紀久子）は、東京オートサロンやNostalgic2daysにおいてSNSや各メディアでも大変大きな注目をいただきました、日産愛知自動車大学校の学生が制作したカスタマイズカーを、「オートメッセin愛知2026」に出展します。

本車両は、自動車整備・カーボディーマスター科31期生の3年生が、板金など車体整備課程の研鑽として制作いたしました。

これまでの東京や神奈川での展示を経て、数多くの称賛をいただきましたが、同時に学生たちは「地元である愛知の方々にも、画面越しではなく、ぜひ実物を見てほしい」、「自分たちの制作した車両を通じて、地元愛知から自動車文化をさらに盛り上げたい」という強い想いを抱くようになりました。

学生たちの地元に対する情熱と、これまでの展示やSNSを通じて、「愛知でもぜひ展示をしてほしい」といった皆さまからのお声も多数いただき、満を持して、今回の出展が実現いたしました。

■出展概要

出展日時：2026年5月16日(土) 10：00から18：00

2026年5月17日(日) 10：00から17：00

会場：AICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）

■出展車両について

『Re30 スカイラインシルエット』 制作期間2.5か月

スカイラインが持つブランド力と、1980年代のレースシーンを席巻した「スカイラインスーパーシルエット」に惹かれた学生たち。セダンが少なくなった現代において、「再び、あの時のスーパーシルエットを」をコンセプトに、「Re30 スカイラインシルエット」の制作に取り組みました。ベース車両に1980年代を代表するスカイライン(R30)の4ドアセダンを採用、大迫力のスーパーシルエットを、実用性を兼ね備えた4ドアで実現することを目指しました。

車名につけた“Re”は、Reborn（復活/80年代の活気ある車を）、Respect（尊敬・敬意）、Remake（私たちが作り直す）を意味し、リアルタイムでスーパーシルエットを知る50代、60代の方々への懐かしい提案であると同時に、伝説的なレースを知らない若い世代にも、当時のモータースポーツのエネルギーを伝えたいという願いが込められています。

フロントバンパーはスーパーシルエットの巨大なフロントスポイラーを忠実に再現、リヤフェンダーはスクエア形状のものを採用し、大胆に拡幅しています。通常、ワイド化するとドアの開閉が困難になりますが、学生たちの技術により充分なクリアランスを確保することでこの課題を克服。スムーズな開閉を可能にし、車本来が持つ実用的な機能性をしっかり維持しました。フェンダーの拡幅に合わせてテールランプの位置も変更しています。

内装は、当時を知る皆さまには懐かしさを、若い世代の皆さまには当時の雰囲気を、それぞれ味わってほしいという思いから、極力純正を活かしています。フロアマットは、シートのブルーが際立つよう、派手さを抑えつつもデザイン性をプラスした柄でオーダーメイドし、淵糸までこだわって制作しました。

ボディカラーは、スーパーシルエットへのリスペクトから赤と黒をオマージュ。赤色部分にはラメを加えることで、派手さのなかにも現代的な魅力を引き出すという、学生ならではのエッセンスを加えています。

皆さまのご来場をお待ちしております。

■日産自動車大学校

日産自動車大学校は、全国に５校（栃木・神奈川・愛知・京都・愛媛）ある未来のためのメカニックを育成する自動車整備専門学校です。「つねに時代をリードする人間力・技術力を兼ね備えた自動車エンジニアを育成し、自動車業界および社会の発展に貢献する。」を教育理念に掲げ、自動車整備の基礎から、最先端の技術まで。電気自動車から、プレミアムスポーツカーまで日産自動車直系のメリットを活かし最先端の教育を行っています。

本件に関するお問い合わせ先

学校法人 日産学園 日産・自動車大学校

広報支援部：新倉(にいくら）

電話：080-4400-3642 E-Mail：michiyo-n@mail.nissan.co.jp

日産自動車大学校：https://www.nissan-gakuen.ac.jp