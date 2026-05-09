報道関係者各位 2026年5月9日 Lives JAPAN株式会社 --- # 【名古屋・金城ふ頭】最大1,272名収容の次世代型ライブハウス『Lives NAGOYA』が主催者支援を強化！ **～385インチ大型LEDビジョンと“花道”で圧倒的な演出を。レゴランド®・ジャパンとの連携プランも展開～** Lives NAGOYAを運営するLives JAPAN株式会社（本社：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1、代表取締役：寺沢 真彦）は、名古屋・金城ふ頭の複合商業施設「メイカーズ・ピア」内に位置するエンターテインメント発信基地『Lives NAGOYA（ライブズ ナゴヤ）』において、主催者様の表現を最大化し、開催コストを最適化する「主催者支援パートナーシップ」を強化いたしました。 385インチの超大型LEDビジョンや、アイドル・コスプレイベントで絶大な人気を誇る「花道（張り出し）」など、アリーナクラスの演出をライブハウスの距離感で実現します。 --- ## ■ 『Lives NAGOYA』が選ばれる4つの強み ### 1. 圧倒的な視覚体験：385インチ大型LEDビジョンと「花道」 ステージ背面には、**横9m×縦4mの巨大高精細LEDビジョン**を常設。持ち込みコストを抑えながら、映像と融合したダイナミックなパフォーマンスが可能です。さらに、標準仕様として「花道」の設置が可能。演者が客席に飛び出す演出は、ファン満足度を飛躍的に高めます。 ### 2. 多様なイベントに対応する「拡張スペース」 ホール（約860㎡）に加え、隣接する「Lives ANNEX（20坪）」や周辺の空きテナントを、物販会場、イベント本部、救護室、縁日スペースとして活用可能です。1,000名規模のイベントでも、混雑を回避したスムーズな運営をサポートします。 ### 3. 主催者を強力バックアップ！「ウィンウィン」の割引制度 単なる会場貸しに留まらず、イベントの成功を共に目指すパートナーでありたいと考えています。演者様による感想動画の提供や、SNSでの積極的な会場PRにご協力いただける主催者様を対象に、特別割引（テストケース）を実施中。広告宣伝とコスト削減を両立させる新しいプランです。 ### 4. レゴランド®・ジャパンとの独占的な連携プラン 隣接する「レゴランド®・ジャパン」との提携により、18時以降のパーク完全貸切とLives NAGOYAでのパーティーを組み合わせた、1,000名規模の企業・ファミリー向け特別プランを提供。金城ふ頭エリア全体を舞台にした大規模イベントが実現します。 --- ## ■ 施設概要・スペック * **名称：** Lives NAGOYA（ライブズ ナゴヤ） * **所在地：** 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1（メイカーズ・ピア内） * **キャパシティ：** スタンディング 1,272名 / 着席 600名 * **ステージサイズ：** W17.8m × D8.84m × H1.2m * **主要設備：** プロ仕様音響・映像・照明、385インチLEDビジョン、楽屋（90㎡）、専用クローク ### 【ホールレンタル料金（例・税抜）】 * 平日： 500,000円 * 金曜・祝前日： 600,000円 * 土日祝・特別日： 700,000円 * 付帯設備費： 100,000円～（用途に合わせて3プラン用意） --- ## ■ お問い合わせ・ロケハンのお申し込み 現在、2026年後半のご予約を優先的に受け付けております。最新の音響・映像設備を実際に体感いただける会場見学（ロケハン）も随時実施しております。 **【本件に関するお問い合わせ先】** Lives JAPAN株式会社 担当：大橋 TEL： 052-990-4885 FAX： 052-990-4895 E-mail： info@lives.nagoya 公式サイト： [https://lives.nagoya/](https://lives.nagoya/) --- ### ■ 運営会社について * **社名：** Lives JAPAN株式会社 * **所在地：** 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1 * **代表者：** 代表取締役 寺沢 真彦 * **事業内容：** ライブハウス・イベントスペースの運営、イベント企画・制作、地域活性化事業