予約サイトを開いては、閉じる。"予約する"ボタンの上まで指は行くのに、最後のひと押しができない。そんな夏が、この数年ずっと続いていませんでしたか？ ペット可サイトやドッグフリーサイトも少しずつ増え、愛犬と過ごす週末は、何ものにも代えがたい時間になりました。フィールドを駆け回るあの背中を見られるだけで、平日に溜まった疲れがすっと抜けていく。そんな飼い主も増えてきたのではないでしょうか？ それでも、夏だけは別。「行きたい。でも、この子は本当に大丈夫だろうか」。記録的な猛暑のニュース、地面に伏せて舌を出す犬の写真、「ペットが熱中症で搬送」という見出しが目に入るたび、不安になってしまいます。 この記事は、そんな夏の「行きたいけど不安」を抱えていた飼い主が、ポータブルクーラーを「お守り」と呼ぶようになるまでの話です。

犬にとっての夏は、人間とまったく違う

夏のキャンプ場において、人間と犬では体感が決定的に違います。 まず、犬は全身で汗をかいて体温を下げることができません。唯一の冷却手段は、口を開けてハァハァと荒い呼吸を繰り返す「パンティング」だけ。気温が上がるほど、その呼吸はどんどん速く、浅くなっていきます。 そしてもうひとつ、忘れてはいけないのが「目線の高さ」です。小～中型犬で地表30～40cmの世界。炎天下に焼かれた地面が放つ熱を、ほぼ直撃で浴び続けています。人間が「ちょっと暑いな」と感じている瞬間、足元の愛犬は、夏の砂浜に顔を近づけて寝かされているような環境にいます。そう考えると、彼らの「ハァハァ」は切実なサインと捉えることもできます。

「日陰」と「風」だけでは、もう追いつかない

夏キャンプで愛犬を守るために、私たちにできることは限られています。 タープを張って日陰を作っても、風が止まれば「ハァハァ」はすぐに戻ってきます。日陰はあくまで「直射日光を遮る」だけで、空気そのものの温度を下げてくれるわけではないからです。ドッグコットで地面から離してあげても同じこと。地面が放つ熱からは多少守れても、テント内にこもった熱気の中では、愛犬の体温調節は追いつきません。濡らしたクールベスト＋扇風機の組み合わせも、気温が体温（約38℃）に近づく日には、気化熱の効率がガクッと落ちて「ぬるい湿布をまとっているだけ」の状態になりがちです。 「陰を作る」「風を当てる」「水で冷やす」といった昔ながらの対策だけでは、愛犬の安全を担保しきれない場面が増えてきました。仮に愛犬がリラックスできないのであれば、飼い主としては心からキャンプを楽しめなくなってしまいます。

PowerArQ Point Cooler を、ドッグコットの足元へ

そんな夏キャンプの時間を変えてくれたのが、PowerArQ Point Coolerでした。 「キャンプにクーラーなんて、そこまでしなくても……」最初はそう思っていました。でも、これは人間のための贅沢品ではなく、体温調節が苦手な愛犬の熱中症リスクを下げる、重要な備えのひとつでもあると考えると、アイテムとしての意味合いも変わってきます。 ドッグコットに向けて Point Cooler を設置し、スイッチON。吹き出し口から流れてきたのは、扇風機の生ぬるい風ではなく、キンキンに冷えた本物の冷気。冷たい空気は下に溜まる性質があるので、愛犬がいる足元のスペースは、ひんやりとした別世界に変わっていきます。（※テントの大きさ・外気温・湿度などにより、実際の体感温度は変わります。）

PowerArQ Point Cooler のスペックと、犬キャンプにちょうどいい理由

PowerArQ Point Cooler は、家庭用エアコンのような大型機ではなく、"局地的かつ部分的に冷やす" 発想で設計された一台です。スペックの数字を、そのまま「愛犬と過ごす夏キャンプ」の文脈に置き換えてみると、その意味が見えてきます。 冷房能力：1,800 BTU/h（約0.5kW） 消費電力：約200W 運転モード：クーラー / ファン / 除湿（3in1）

冷房能力 約0.5kW ― 「足元だけ」を本気で冷やすパワー

部屋全体を冷やすパワーではなく、犬がいる足元1～2㎡をピンポイントに冷やすのに最適な出力です。テント全体を無理に冷やそうとしないからこそ、必要な場所だけがしっかり冷える。「広い空間を弱く冷やす」より、「狭い空間を強く冷やす」ほうが、愛犬の熱中症対策としては理にかなっています。

消費電力 約200W ― 電源サイトじゃなくても、現実的に使える

1,000Whクラスのポータブル電源で約4時間、2,000Whクラスなら寝苦しい夜の数時間をしっかりカバーできる計算です。電源付きサイトに限らず、フリーサイトや林間サイトでも、ポータブル電源さえ持ち込めば「夜のあいだだけ愛犬の足元を冷やす」という現実的な使い方ができます。

3in1（クーラー / ファン / 除湿） ― 一年中、ギア棚から下ろせる

真夏の冷房だけでなく、梅雨時のじめじめキャンプの除湿、秋の肌寒い夜のサーキュレーター代わりにも使い回せます。「夏しか出番がない大きな箱」にならないことは、ギアを増やすか迷っている人にとって、地味に効いてくる判断材料です。

まとめ ― 次の予約ボタンを押す前に、これだけは

ペットは、家族の一員です。ドッグフリーサイトのような環境がどれだけ整っていても、自然の猛威から彼らを守るのは、飼い主の責任であり、愛情です。 次のキャンプの予約ボタンを押す前に、まずは Point Cooler とポータブル電源のセットを用意してみる。それだけで、この夏の「不安」のいくつかは消すことができるかもしれません。夏キャンプの気候が変わって ※本記事は一般的な暑さ対策の一例であり、医療・獣医療上のアドバイスではありません。愛犬の体調に不安がある場合は、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。

◾️製品情報

PowerArQ Point Cooler ポイントクーラー

クーラー・ファン・除湿の3モード搭載 重量5.2kg・省電力で、PowerArQらしい“使える冷房”を実現

冷却能力：1800 BTU/h 風量：≈ 85 m³/h 本体サイズ：350 × 242 × 265 mm 質量：5.2 kg 消費電力：≈ 200 W 冷媒：R134a / 充填量 65 g 電源：AC 100‑240 V 50/60 Hz 5 A / DC 12 V 生産国：中国 価格：\77,000（税込） 発売日：2025年6月18日 流通：Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、PowerArQ Direct

https://powerarq.com/products/a0048