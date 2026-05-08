【アーツカウンシル東京】アートマネジメント人材等海外派遣プログラム 2026年度第2回 「光州ビエンナーレ、ソウル」派遣参加者の公募開始

公益財団法人東京都歴史文化財団光州ビエンナーレのメイン会場となる光州ビエンナーレ展示館 (C)the Gwangju Biennale

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、将来アーティストと社会をつなぐ役割を担う若手アートマネジメント人材を海外のフェスティバル等に短期間派遣する「アートマネジメント人材等海外派遣プログラム」事業を実施しています。

2026年度第2回では、アジアを代表する国際現代美術展のひとつ光州ビエンナ―レ（韓国）への派遣を実施します。芸術監督はホー・ツーニェンが務め、初のアーティスト起用として注目を集めます。また、同時期にソウルで開催される大規模なアートフェア Kiaf SEOUL、Frieze Seoul の視察も予定しています。

国際展開を志す若手アートマネジメント人材の方々からのご応募をお待ちしています。

（2026年度は全7地域への派遣を予定しています）

派遣先：第16回光州ビエンナーレ、ソウル

■主旨・目的

光州ビエンナ―レ、Kiaf SEOUL、Frieze Seoul の開催期間に合わせて派遣し、現代美術のトレンドや世界レベルのアートマーケットを体感するとともに、各国のアート関係者との国際的なネットワークの構築を目指します。

■滞在中の活動例

ビエンナーレのツアー参加、ギャラリーや美術館訪問、マーケット視察やトークプログラム、レセプションパーティーへの参加など。

派遣時期

2026年9月2日～9月8日（予定）（現地滞在最大7泊）

派遣人員

３名程度

派遣対象

視覚芸術に関わる若手を中心とするキュレーター、ディレクター、アートプロフェッショナル等

募集期間

2026年5月8日（金）14:00～ 6月11日（木）14:00

応募方法

特設サイト（https://www.act-kaigaihaken.jp）からご応募ください。

特設サイト :https://act-kaigaihaken.jp/

詳細は、特設サイト(https://www.act-kaigaihaken.jp)または下記プレスリリース（PDF）をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1049-95660bb1d156d30079bdcb7f11587e1d.pdf