『動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～』5月11日（月）より5月限定で「平日夕方割」と「和装来場者への特製うちわプレゼント」を実施。

テレビ愛知株式会社

動き出す妖怪展TOKYO実行委員会（テレビ東京・BSテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）は、2026年3月27日（金）から、妖怪の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す妖怪展 TOKYO」を、東京・天王洲の寺田倉庫で開催中です。

この度、ゴールデンウィーク明けの5月11日（月）より、来場者の皆様にさらに楽しんで頂くための新たなキャンペーンを実施します。5月中の平日の夕方以降に来場しクーポンを提示いただくと当日料金から100円割引となる「平日夕方割」や、和服で来場の方に『動きす妖怪展特製うちわ』をプレゼントする「和装で特製うちわプレゼント」などを実施します。

さらに平日限定で「おとら狐」などの狐妖怪が会場内を巡回し館内監視やエレベーター案内を致します。

土日・祝日と比べゆっくりとご鑑賞・撮影いただける、平日の学校終わりやお仕事帰りのアフターファイブでのご来場、和装でのお友達やご家族とのご来場をお待ちしております。

【平日夕方割（5月限定）】

より多くの方に日本の妖怪文化に触れていただく機会を提供するため割引キャンペーンを期間限定で実施します。5月の平日夕方15:00以降に来場いただくと当日料金から100円割引します！土日・祝日と比べゆっくりとご鑑賞・撮影いただけるのが平日の夕方！！ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

期間：5月11日(月)～5月29日(金)の平日15:00以降

内容：平日夕方割引クーポン提示で会場当日券より100円引き（現金のみ）

※クーポン提示で5名様まで利用可

※会場当日券のみ有効

※各種割引・クーポンとの併用不可

【和装で特製うちわプレゼント】

和服（着物、浴衣、甚平など）を着用してご来場いただいた方に、特製ノベルティ「動き出す妖怪展 特製うちわ」をプレゼント。本展のテーマである日本の豊かな文化を、和装で是非お楽しみください。

対象 ：着物・浴衣など和装にてご来場いただいたお客様

実施期間：2026年5月11日（月）～ なくなり次第終了

※着物・浴衣で来場割引キャンペーンとの併用が可能です。

※うちわはなくなり次第終了となります。

特製うちわイメージ

【「おとら狐」などの狐妖怪の館内監視巡回やエレベーター案内（平日のみ）】

実施期間 ：5月中の平日9:30-20:00まで

内容 ：各日1～2匹の「おとら狐」などの狐妖怪

館内監視巡回やエレベーター案内を行います。

※館内監視やエレベーター案内を行いますのでお写真などの対応が出来ない場合がございます。

※時間帯により会場にいない場合がございます。

※狐の種類などのお問い合わせにはお答えできません。

狐妖怪

『動き出す妖怪展』とは

『動き出す妖怪展』は、江戸・明治時代などの絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」を中心に日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

さらに本展は、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、思わず目を見張るような、妖怪が立体的に登場する演出などで、大人も子どもも夢中になる“YOKAI”ワールドを「楽しみ、学び、体感する」新感覚のアートエンターテインメント展覧会です。

◇イベント名： 動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～

◇開催日時 : 2026年3月27日（金）～2026年 6月28日（日）

※期間中休館日なし

◇開催場所 : 寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)

◇開催時間 ： ＡＭ9:30～PM8:00 (最終入場PM7:30)

※最終日6月28日はPM5:00まで（最終入場PM 4:30)

◇主催 ： 動き出す妖怪展TOKYO実行委員会

（テレビ東京・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）

◇後援 ： J-WAVE

◇特別協力 ： 西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）

◇協力 ： パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

◇協賛 ： 寺田倉庫

◇企画制作 ： 一旗・テレビ愛知

◇展覧会公式ホームページ ： https://www.yokaiimmersive.com/tokyo