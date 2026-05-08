MARFA CAFEから、夏の日差しに映える彩り鮮やかな新メニューが5/14(木)より新登場!!

株式会社ポトマック

夏の日差しに映える彩りと、食欲をそそるスパイスの香りが広がる一皿。

夏の日差しを思わせるビタミンカラーが目を引く、トロピカルなパンケーキ。

初夏にぴったりの2つの味わいをご用意しました。

◇トロピカルマンゴーとパッションフルーツのパンケーキ 税込1,690円

ふわふわに焼き上げたパンケーキに、甘くジューシーなマンゴーを贅沢にトッピング。

パッションフルーツソースの爽やかな甘酸っぱさと、弾ける種の食感が口いっぱいに広がり、

華やかな香りとともにトロピカルな味わいを演出します。

ヨーグルトアイスとハチミツを合わせることで、すっきりとした後味とコクのある味わいに仕上げました。

初夏にぴったりの、爽やかで満足感のある一皿をお楽しみください。

◇夏野菜とサルシッチャのケイジャンオイルパスタ 税込1,690円

ピリッとした辛さと香ばしさが広がるケイジャンスパイスが、食欲を心地よく刺激する、

これからの季節にぴったりのオイルパスタ。

彩り豊かなズッキーニやパプリカ、パクチーの夏野菜と、ハーブやスパイス香るサルシッチャを合わせました。

オイルや野菜に旨みがやさしく絡み合い、仕上げにレモンを絞れば、よりさっぱりとした味わいに。

◇マンゴーホワイトソーダフロート（写真左）

濃厚なマンゴーに、ホワイトソーダのやさしい甘さを合わせた初夏限定のフロート。

ジュレと果肉の食感に、やさしく弾ける微炭酸が心地よい一杯です。

仕上げにトロピカルなパッションソースを重ね、爽やかな甘酸っぱさをプラスしました。

◇エスプレッソトニック（写真右）

エスプレッソに自家製レモネードシロップとトニックウォーターを合わせ、フレッシュレモンを添えた、暑い季節にぴったりのすっきりと爽やかなドリンクをご用意しております。



▷▶店舗情報▷▶

MARFA CAFEはアメリカ西海岸とメキシコのカルチャーとアートがMIXした

” MODERN TEXMEX STYLE ”がコンセプトのカフェ。

本物のサボテンや絨毯クッション、店内装飾の細部にまでこだわった店内は、

居心地のいいカフェを演出しています。

ゆったりとくつろぎながら、ひとつひとつこだわったMARFA CAFEのフードやドリンクを

お楽しみください。