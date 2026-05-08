GW期間中の退職代行お問い合わせ、過去平均比700%超を記録──需要急増を受け、先着100名限定「退職代行1万円（通常18,000円）」キャンペーンを5月31日まで実施

サポートメイト株式会社

サポートメイト株式会社が運営する「心と法律の退職代行 モラエル」は、2026年5月1日～7日のGW期間中に退職代行へのお問い合わせが過去平均比700%超に達したことを受け、先着100名限定で退職代行を通常18,000円から1万円に引き下げる緊急キャンペーンを実施します。

キャンペーン概要

退職代行：通常18,000円（税込） → 10,000円（税込）

先着100名・2026年5月31日（日）まで

申込方法：公式LINEよりご相談ください

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※定員に達し次第、終了いたします。

GW中に問い合わせが過去平均比700%超に急増

2026年5月1日～5月7日の1週間、モラエルへの退職代行に関するお問い合わせ件数が、過去の同期間平均と比べて700%を超えました。

毎年GWは「今の職場に戻りたくない」という気持ちが限界に達しやすい時期です。4月の人事異動・新配属・環境変化に適応しきれず、連休中に退職を決断する方が急増します。

今年のGWはとくにその傾向が顕著で、モラエルへの問い合わせは過去に例のない水準に達しました。

これほどの需要急増を目の当たりにした中で、「辞めたい気持ちは固まっているのに、費用のことを考えると踏み出せない」という声も多数いただきました。費用を理由に一歩が踏み出せない方の背中を押したいという思いから、今回のキャンペーンを実施します。

退職代行で「辞める」、その先の生活も守る

退職代行を使えば、会社への退職意思の伝達を代行し、依頼者が職場と直接やりとりをしないまま退職が完了します。精神的な負担を最小限に抑えて辞められる点が支持を集めています。

一方で、退職後に直面するのが経済的な不安です。辞めた翌日から給与はなくなり、国民健康保険・年金への切り替えで出費も増えます。

そんな中、モラエルが退職代行と合わせて提供しているのが、国の給付金制度を活用するためのサポートです。

活用できる2つの国の給付金

(1) 失業保険（雇用保険の基本手当）

ハローワークでの申請手続きにより、在職中の給与の45～80%程度を最長360日間受け取れる可能性があります。申請のタイミングと手順を正しく踏むことで、受給期間・受給総額が大きく変わります。

(2) 傷病手当金（健康保険）

体やメンタルの不調が退職理由にある場合、退職前に加入していた健康保険から最大18ヶ月間、給与の3分の2程度が支給される制度です。退職後も受給継続できるケースがあります。

モラエルを運営するサポートメイト株式会社の調査（退職経験者150名対象）では、失業保険と傷病手当金の両制度を正しく理解していた人は1割未満、実際に受給できた人は約3割にとどまっています。「知っているかどうか」で手元に残るお金が数百万円単位で変わります。

退職代行で「辞める手続き」を完了し、給付金サポートで「辞めた後の生活」を守る。この2つをワンストップで提供できるのが、モラエルの強みです。

モラエルの3つの特徴

(1) 退職の手続きをすべて代行

会社への退職意思の伝達を即日代行。依頼者は職場と直接やりとりをせずに退職できます。

(2) 給付金申請を弁護士・社労士監修でサポート

受給期間・受給額を最大化するための申請タイミング・手順・書類作成を専門家監修のもとサポートします。

(3) 弁護士・社労士・医師のトリプル監修

法律・労務・メンタルヘルスの3領域の専門家が監修。退職後の心のケアまで含めたサポート体制を整えています。

ご相談・お申し込みはこちら

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※先着100名に達し次第、キャンペーンは終了いたします。

※本キャンペーンは2026年5月31日（日）をもって終了いたします。

サービス概要

サービス名：心と法律の退職代行 モラエル

提供内容：退職代行・失業保険申請サポート・傷病手当申請サポート・再就職手当サポート

公式サイト：https://moraelu.jp

会社概要

会社名：サポートメイト株式会社

設立：2025年2月

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル12-12

事業内容：退職代行サービス・退職給付金申請サポート

公式サイト：https://moraelu.jp

問い合わせ：moraelu.cs@gmail.com