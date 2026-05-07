星読み｜高精度分析◆運命/感情も完全的中【超細密占星術】沙木貴咲のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年5月7日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「星読み｜沙木貴咲」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆星読み｜高精度分析◆運命/感情も完全的中【超細密占星術】沙木貴咲

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/429/sakikisaki

星読み｜沙木貴咲

■提供内容のご紹介

星読み｜すべての"現実"はホロスコープに刻まれる。多数のwebメディアで活躍。現実的な鑑定で人気を博す沙木貴咲が贈る本格占星術。圧倒的精度で惑星軌道が定める運命/日付/感情まで精緻に解読。完全的中の星読みで明かされる現実を、是非その目でお確かめください。

■監修者紹介

占い歴20年、鑑定歴12年、ライティング歴20年目（2026年時点）。

テレビ番組の制作に携わったのち、IT業界へ転身。占いアプリや女性向けメディアの企画・制作に従事する。マスメディアを熟知しているからこそ、パーソナルな発信とクローズドな関わりの重要性に注目し、占いカウンセラー・ライターとして独立。現在はブログ・個人鑑定のほか、企業サイトやWebメディアにて占い記事を執筆。さらに天然石アクセサリーの制作・販売も手がけ、活躍の幅を広げている。

鑑定では、西洋占星術・タロット・数秘術を操り、スピリチュアルに依らない現実的なリーディングで人気を博している。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。