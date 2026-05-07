商用車専門オンライン売買プラットフォーム「トラック王国」が広島県に新規出店！5月7日より広島展示場が本格稼働開始

株式会社トラックオーコク※本画像は四日市支店の外観です

商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」を提供する株式会社トラックオーコク（本社：東京都渋谷区、代表：津島 一夫）は、2026年5月7日（木）に、国内7拠点目となる「広島展示場」を開設し、営業を開始いたします。 今後、中四国エリアにおける商用車需要の増加に対応するため、地域密着型のサービスを展開し、運送・建設事業者様の多種多様な車両調達・売却を迅速にサポートいたします。

■店舗概要

- 名称： トラック王国 広島展示場- オープン日： 2026年5月7日（木）- 所在地：広島県安芸郡熊野町柿迫1番4号- 主なサービス内容： 中古トラック・重機の販売、買取査定、事業資金調達、人材募集、外国人材採用、新車EVトラック販売





■商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」について

小型・中型・大型トラックから小型重機・バスまで幅広い商用車の買取・販売を提供する商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」。試乗や買取査定も無料で、全国どこでも対応します。買取や購入にかかる手続きだけでなく、販売活動にかかる煩雑な手続きも代行、利用者だけでなく販売店も支えます。

■「トラック王国」シリーズ事業について

- ワンストップ・ダイレクト取引によるコストカット買取から販売までを自社で一貫して行うことで、中間マージンを排除。 高価買取と「激安価格」での販売を同時に実現しています。- 圧倒的な在庫量と全国対応の納車体制小型から大型、特殊車両まで常時数千台規模の在庫を保有。 本島・離島を問わず、日本全国どこへでもスピーディーな納車が可能です。- プロによる徹底した品質管理査定士免許を持つ専門スタッフが厳格に車両をチェック。 納車前には専任スタッフによる点検・クリーニングを施し、安全かつ快適な車両提供に努めています。- 多角的なビジネスサポート車両売買のみならず、トラックを手放さずに資金調達ができる「リースバック」や、ドライバー採用支援、パーツ販売など、運送・建設業界の多種多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。・資金調達ソリューション「トラック王国リースバック」

トラック王国の資金調達サービス「リースバック」は、お客様が所有するトラックを「トラック王国」が買い取り、その後はリース契約に切り替えてそのまま車両をご利用いただける資金調達サービスです。 資産の流動化により、現場の仕事を止めることなく、事業運営に必要な現金を迅速に確保することが可能です。

サイトURL：https://www.55truck.com/service/lease_back/

・物流・建設・製造業界特化の求人掲載サービス「トラック王国テン職」

物流・建設・製造業界専門の求人サイト。商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営で培った長年の業界経験から、求職を希望される方と求人募集企業様のマッチングをサポートし、人と仕事が繋がる場を提供しています。無料で求人募集の掲載ができ、応募件数に応じた追加費用が発生することもありません。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/

・トラックドライバーをはじめとした外国人材の紹介・登録支援サービス「トラック王国外国人材」

深刻な人手不足に悩む物流・建設・製造業界の企業へ、即戦力となる特定技能外国人や技人国（技術・人文知識・国際業務）資格を持つ人材を紹介するサービスです。 業界特化の強みを活かし、書類作成などの煩雑な申請業務から入国後の生活フォロー、定期的な面談まで、登録支援機関として一気通貫でサポートします。 日本で働きたい意欲の高い外国人材と、持続可能な事業運営を目指す企業様との架け橋となり、業界の労働力不足解消に貢献します。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/lp_gaikokujinzai_company/

・車両パーツ専門ECサービス「トラック王国パーツ館」

トラック用品専門ブランドであるジェットイノウエ製品を中心に、商用車専門の新品車両用パーツをネット購入可能です。トラック王国を介して車両を買取に出す前のパーツメンテナンスに、またお得に購入した車両を使い勝手の良いパーツでアップグレードしたりと、より快適なトラック生活をトラック王国は応援します。

取り扱いパーツ一例：トラックメッキパーツ・トラック電装品・トラック内装品・洗車用品

取り扱い点数：約4,000点

サイトURL：https://shop.55truck.com/

株式会社トラックオーコク

本社所在地：東京都渋谷区笹塚1丁目55番7号 マルエスファーストビル

設立 ：2006年1月

代表 ：津島 一夫

ＨＰ ：https://www.55truck.co.jp/

事業概要 ：商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営・企画・開発事業／物流・建設・製造業界特化の求人紹介サイト「トラック王国テン職」の運営・企画・開発事業／トラック・バス・重機の買取事業、国内販売事業・海外輸出事業／パーツ販売事業／リースバック事業

＜本件問い合わせ先＞

株式会社トラックオーコク 社長室：西田(ニシダ) 宛て

Tel：03-4330-7755

問い合わせフォーム：https://www.55truck.co.jp/contact/





