『CLAYMORE』より、主人公のクレアがアクションフィギュアに！

株式会社海洋堂

銀眼の斬殺者、「組織」のNo.47

人間を食う妖魔と半人半妖の女戦士たちの戦いを描くダークファンタジー『CLAYMORE』より、主人公のクレアがリボルテックに登場です。

原作のシャープなキャライメージを再現した細身のプロポーションに、彼女たちの呼び名ともなっている大剣クレイモアを自在に扱う全身可動を搭載。マントと肩アーマーは着脱可能な背面アーマーにジョイント接続し、アクションポーズに合わせた動きを演出可能としました。大剣は、背面アーマー収納して背負うこともできます。

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、妖力の解放度を上げた「30%妖力解放顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック クレア

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約150mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 9

・オプションフェイス x 3

・オプション前髪 x 1

・大剣 x 1

・マント x 1

・ディスプレイスタンド x 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・30％妖力解放顔 x 1

●原型制作：原子和臣

●制作協力：海洋堂造形グループ

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2026年11月予定

(C)八木教広／集英社

(C)Norihiro Yagi/SHUEISHA

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「30％妖力解放顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

※当該商品のURLが決定次第記載します。

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

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●中国Tmall海洋堂旗艦店